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В России рисуют граффити, посвященные Чемпионату мира по футболу FIFA 2018TM

В России рисуют граффити, посвященные Чемпионату мира по футболу FIFA 2018TM

В Москве за 220 дней до начала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM на фасадах домов на Никитском бульваре и Зацепском Валу нарисовали многометровые граффити c изображением футболистов.

Реализация данной масштабной акции - инициатива «Альфа-Банка» – официального банка ЧМ-2018, которую активно поддержали уличные художники.

Спорт и искусство вызывают одинаково сильные эмоции. Проект родился, как желание показать экспрессию спорта через искусство. Граффити рисуют художники стрит-арта в особой технике, миксующий арт и тему спорта в абстрактной манере.

«Придумывая этот проект, мы хотели не только создать настроение в городе или арт-объект. Мы хотели подчеркнуть всю значимость этого события для России - его масштаб и даже историческое значение", - рассказала Елена Чехоева, директор проекта FIFA в «Альфа-Банке».      

Некоторые горожане узнали в изображениях игроков реальных футболистов, но авторы сообщили, что все образы собирательные, и реальных прототипов нет.

Ранее футбольные в граффити появились в Москве в Северо-Западном округе столицы рядом со стадионом «Открытие Арена», по просьбе москвичей изображения украсили стену одной из электроподстанций.

В Самаре в одном из скверов на площади имени Куйбышева объектами творчества уличных художников стали временные сооружения для паркура. Причем, эскизы будущих изображений были созданы в рамках конкурсной программы фестиваля уличной культуры «STREET-ART-TEST».

В Казани граффити ростом с трехэтажный дом с изображением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду появилось еще в июне накануне Кубка Конфедераций. Портрет, выполненный в необычной технике, нарисовали на стене отеля на улице Чернышевского. Мэр Казани Ильсур Метшин заверил журналистов, что к ЧМ-2018 в столице Татарстана появятся и другие гигантские граффити с изображениями звезд мирового футбола, в том числе, возможно, лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

Подобные работы к началу ЧМ-2018 украсят многие российские города, где пройдут матчи мундиаля.

Данный проект реализован совместно с медийным агентством OMD Media Direction и рекламным агентством Orange.

07.11.2017

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