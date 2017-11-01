Национальный Рекламный Форум 2017. Фармсекция

1 ноября 2017 года в Центре Международной торговли в рамках Второго Национального Российского Рекламного Форума состоялась фармсекция, на которой спикеры обсудили специфику рекламы фармацевтических препаратов. Секция состояла из двух панелей: круглого стола «Те, которых нельзя называть» реклама фармацевтических препаратов, запреты и возможности сегодня идискуссионной панели «Реклама фармацевтических препаратов: в русле мировых трендов или «особый путь» для России?».

Модераторами панелей выступили Вице президент Ассоциации Коммуникационных Агентств России, Президент КГ TWIGA Александр Оганджанян, а также Академик Академии Рекламы, Представитель Lions Health в России, Вице-президент КГ TWIGA Карина Оганджанян.

На дискуссионной панели специалисты из западных и российских компаний обсудили международные стратегии и их локальные воплощения, «особый» путь для планирования маркетинговой стратегии в России, а также отличие западных и отечественных практик в сфере фармкоммуникаций. В качестве спикеров выступили генеральный директор SANOFI-OTC – Романова Ирина, Глава подразделения Healthcare компании Synovate Comcon – Олег Фельдман, Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), управляющий партнер «Оболенское-фарма» Белашов Андрей, представитель компании «Яндекс» Перанидзе Нугзар, исполнительный директор Агентства PHD – Романова Ирина, а также креативный директор КГ TWIGA – Елагин Михаил.

В ходе обсуждения, эксперты пришли к выводу, что сравнивать зарубежную рекламу с российской не имеет смысла, поскольку иностранные рекламные кампании не приживаются на российском рынке. Также, креативный директор КГ TWIGA продемонстрировал всем присутствовавшим лучшие кейсы победителей Lions Health 2017 и Effie Россия 2017.

Исполнительный директор Агентства PHD Романова Ирина рассказала об опыте продвижения зарубежного бренда на российском рынке:

- Залог успеха в продвижении зарубежного фармацевтического бренда заключается в комбинированном использовании западных наработок и знании локальной специфики. Россия сейчас занимает очень интересное положение – мы можем следить за зарубежными трендами и использовать опыт зарубежных коллег в создании отечественной стратегии продвижения бренда. Несмотря на это, нам необходимо знать о желаниях и нравах локальных потребителей и их отношении к рекламе лекарственных препаратов.

Подводя итоги обсуждения, модератор дискуссионной панели фармсекции, Вице-президент КГ ТВИГА Карина Оганджанян, отметила необходимость обсуждения вопросов, связанных с поиском стратегий для развития рынка фармацевтической рекламы:

- Сегодняшнее обсуждение дало нам понять, что рынок отечественной фармацевтической рекламы должен развиваться по собственному пути, но, разумеется, с оглядкой на лучшие мировые кейсы. У зарубежной рекламы своя аудитория и свой менталитет, чуждый нашему потребителю, поэтому локализация западных идей не даст необходимого результата, однако при грамотной интеграции зарубежных наработок, получается качественный продукт, который идет в ногу со временем

Генеральным инфопартнером фармсекции НРФ выступила газета «Фармацевтический вестник», являющаяся ведущим информационно-аналитическим изданием. Помимо этого, информподдержку мероприятию обеспечили деловой журнал Vademecum, российское агентство медико-социальной информации АМИ, а также издательский дом Видаль.

Организатором фармсекции Второго Национального рекламного форума выступила КГ TWIGA, работающая в сфере коммуникаций в области здравоохранения с 90-х годов.