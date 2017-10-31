В "Эльдорадо" стартует расширенная программа нашумевшей акции "Утилизация"

Сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома «Эльдорадо», входящая в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева, объявляет о старте федеральной акции «Утилизация» с расширенным ассортиментом товаров, которая продлится со 2 ноября до 6 декабря этого года. В рамках действующей на постоянной основе программы покупатели по всей стране смогут обменять устаревшую или пришедшую в негодность технику и получить скидку до 20% на новые покупки, при этом вывоз старой крупногабаритной техники осуществляются бесплатно.

«Эльдорадо» является компанией, которая придерживается ответственного ведения бизнеса. В рамках специальных акций, волонтерских и благотворительных программ ежегодно реализуются сотни проектов, направленных на защиту окружающей среды и повышение качества жизни общества, которые позволяют решать актуальные экологические и социальные проблемы по всей стране. Флагманская акция «Утилизация» проводится с 2010 года. За эти годы было успешно утилизировано около 3 млн единиц бывшей в употреблении техники. Особое внимание традиционно уделяется контролю за последующей переработкой собранной техники, благодаря чему «Утилизация» трижды становилась лучшим социальным проектом России (2013, 2016, 2017 гг.). Среди российских городов акция наиболее популярна среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска и Иркутска. Чаще всего россияне сдают в утилизацию холодильники, стиральные машины, телевизоры, плиты и пылесосы.

Наиболее раритетные образцы техники, полученные в ходе акции, располагаются в музее истории бытовой техники и электроники «Эльдорадо». Все уникальные экспонаты реконструированы, каталогизированы и снабжены описаниями.

«Наша компания придерживается принципов клиентоориентированности на всех уровнях своей деятельности и одновременно с этим уделяет особое внимание актуальным экологическим проблемам. Поскольку за правильными словами о защите природы должны стоять реальные дела, ‒ подчеркивает Михаил Никитин, генеральный директор компании «Эльдорадо», ‒ мы на постоянной основе инициируем и проводим акции, так или иначе связанные с улучшением экологической обстановки. Ставшая «визитной карточкой» сети утилизация бытовой техники и электроники – это часть стратегии развития социально ответственной компании. Уверен, что подобные акции крайне важны для нашего общества и способны популяризировать внимательное отношение к природе, которая нас окружает, и технике, которая по окончании периода эксплуатации способна нанести значительный вред экологии. Принимая во внимание, что 2017 год объявлен Годом экологии, наша инициатива приобретает особую ценность».