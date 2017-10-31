Новости

Юбилейная XV премия в области менеджмента "ТОП-1000 российских менеджеров"

Юбилейная XV премия в области менеджмента &quot;ТОП-1000 российских менеджеров&quot;

31 октября 2017 года Ассоциация менеджеров провела XV церемонию награждения лауреатов национальной премии в области менеджмента «ТОП-1000 российских менеджеров».

В ходе церемонии ведущие Юрий Кобаладзе и Марианна Максимовская объявили имена лучших управленцев, по мнению самого бизнес-сообщества.

Лейтмотивом церемонии этого года стало 100-летие Великой Октябрьской революции и наступление digital-революции.

Открыли торжественную церемонию Дмитрий Зеленин, президент-основатель Ассоциации менеджеров и Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров.

По словам Дмитрия Зеленина, в условиях цифровой революции необходимо развивать не только технологии, но и не забывать о человеческом капитале. 

Победителями XIV премии «ТОП-1000 российских менеджеров» в 11 функциональных и трех специальных номинациях стали:   

Лучший ИТ-директор

  • Георгий Михайлов; Азбука Вкуса, Директор по инновациям

Лучший директор по логистике и цепям поставок

  • Ольга Малышкина; АФК «Система», Исполнительный Вице-президент - руководитель департамента по управлению закупочной деятельностью

Лучший директор по правовым вопросам

  • Руслан Ибрагимов, Мобильные ТелеСистемы, Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам

Лучший директор по корпоративному управлению

  • Александр Каменский, Московская Биржа, Директор департамента корпоративного управления

Лучший директор по отношениям с органами власти

  • Марина Амелина; Яндекс, вице-президент по корпоративным отношениям

Лучший коммерческий директор

  • Олег Меркулов; ВТБ Страхование, Первый заместитель генерального директора по развитию и продажам

Лучший финансовый директор

  • Алексей Урусов; Газпром нефть, Директор дирекции экономики и корпоративного планирования

Лучший директор по персоналу

  • Дмитрий Шаханов; Российские железные дороги, Вице-президент РЖД

Лучший директор по маркетингу

  • Дмитрий Степанов, Яндекс, Директор по маркетингу

Лучший директор по общественным и корпоративным связям

  • Ирина Бахтина; Unilever, Вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям

Лучший высший руководитель

  • Борис Добродеев; Mail.Ru Group, Генеральный директор Mail.Ru Group (Россия)

Специальная номинация "Лучший независимый директор"

  • Александр Аузан; МГУ имени М.В. Ломоносова, Декан экономического факультета, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики; Членство в советах директоров компаний в качестве независимого директора в течение 2017 года: ПАО «РВК», ПАО «Ростелеком», ПАО «Северсталь»

Специальная номинация "За вклад в развитие диалога с инвесторами"

  • Владимир Жуков; Норникель, Вице-президент по работе с инвестиционным сообществом

Специальная номинация "За вклад бизнеса в решение экологических проблем"

  • Елена Вишнякова; En+ Group, Директор по связям с общественностью

Лауреатов поздравили: Дмитрий Пристансков, заместитель Министра экономического развития - руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Арташес Сивков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса ПАО «ВымпелКом»; Александр Краснопевцев, заместитель генерального директора по экономике ИК «Велес Капитал»; Павел Миронов, директор управления маркетинга и  PR ГК «Румедиа»; Давид Якобашвили, независимый директор ОАО АФК "Система", член бюро правления РСПП, председатель Совета директоров ООО «Орион Наследие»; Андрей Свинцов, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи; Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы; Александр Афанасьев, председатель правления «Московская Биржа»; Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», и другие.

Справка

«ТОП-1000 российских менеджеров» - престижная профессиональная премия в области менеджмента, учрежденная Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсантъ» в 2003 году с целью выявления эффективных управленческих практик и формирования новой российской управленческой элиты. Номинантами премии «ТОП-1000 российских менеджеров» в основных номинациях становятся руководители, занявшие лидирующие позиции в одноименном рейтинге, который ежегодно публикуется в газете «Коммерсантъ». Провозгласить лауреатов Премии доверено членам Академии премии «ТОП-1000 российских менеджеров» из числа лауреатов прошлых лет.

01.11.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Статьи

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Какие навыки помогут не остаться без работыКакие навыки помогут не остаться без работы
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.
Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.
Почему &quot;Бабушкина крынка&quot; копирует дизайн упаковки...Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки...
В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.
Джек Ма: &quot;Цифровая революция сделает людей более...Джек Ма: "Цифровая революция сделает людей более... (3)
Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

01.11.2017 - 15:12
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация