Юбилейная XV премия в области менеджмента "ТОП-1000 российских менеджеров"

31 октября 2017 года Ассоциация менеджеров провела XV церемонию награждения лауреатов национальной премии в области менеджмента «ТОП-1000 российских менеджеров».

В ходе церемонии ведущие Юрий Кобаладзе и Марианна Максимовская объявили имена лучших управленцев, по мнению самого бизнес-сообщества.

Лейтмотивом церемонии этого года стало 100-летие Великой Октябрьской революции и наступление digital-революции.

Открыли торжественную церемонию Дмитрий Зеленин, президент-основатель Ассоциации менеджеров и Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров.

По словам Дмитрия Зеленина, в условиях цифровой революции необходимо развивать не только технологии, но и не забывать о человеческом капитале.

Победителями XIV премии «ТОП-1000 российских менеджеров» в 11 функциональных и трех специальных номинациях стали:

Лучший ИТ-директор

Георгий Михайлов; Азбука Вкуса, Директор по инновациям

Лучший директор по логистике и цепям поставок

Ольга Малышкина; АФК «Система», Исполнительный Вице-президент - руководитель департамента по управлению закупочной деятельностью

Лучший директор по правовым вопросам

Руслан Ибрагимов, Мобильные ТелеСистемы, Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам

Лучший директор по корпоративному управлению

Александр Каменский, Московская Биржа, Директор департамента корпоративного управления

Лучший директор по отношениям с органами власти

Марина Амелина; Яндекс, вице-президент по корпоративным отношениям

Лучший коммерческий директор

Олег Меркулов; ВТБ Страхование, Первый заместитель генерального директора по развитию и продажам

Лучший финансовый директор

Алексей Урусов; Газпром нефть, Директор дирекции экономики и корпоративного планирования

Лучший директор по персоналу

Дмитрий Шаханов; Российские железные дороги, Вице-президент РЖД

Лучший директор по маркетингу

Дмитрий Степанов, Яндекс, Директор по маркетингу

Лучший директор по общественным и корпоративным связям

Ирина Бахтина; Unilever, Вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям

Лучший высший руководитель

Борис Добродеев; Mail.Ru Group, Генеральный директор Mail.Ru Group (Россия)

Специальная номинация "Лучший независимый директор"

Александр Аузан; МГУ имени М.В. Ломоносова, Декан экономического факультета, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики; Членство в советах директоров компаний в качестве независимого директора в течение 2017 года: ПАО «РВК», ПАО «Ростелеком», ПАО «Северсталь»

Специальная номинация "За вклад в развитие диалога с инвесторами"

Владимир Жуков; Норникель, Вице-президент по работе с инвестиционным сообществом

Специальная номинация "За вклад бизнеса в решение экологических проблем"

Елена Вишнякова; En+ Group, Директор по связям с общественностью

Лауреатов поздравили: Дмитрий Пристансков, заместитель Министра экономического развития - руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Арташес Сивков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса ПАО «ВымпелКом»; Александр Краснопевцев, заместитель генерального директора по экономике ИК «Велес Капитал»; Павел Миронов, директор управления маркетинга и PR ГК «Румедиа»; Давид Якобашвили, независимый директор ОАО АФК "Система", член бюро правления РСПП, председатель Совета директоров ООО «Орион Наследие»; Андрей Свинцов, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи; Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы; Александр Афанасьев, председатель правления «Московская Биржа»; Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», и другие.

Справка

«ТОП-1000 российских менеджеров» - престижная профессиональная премия в области менеджмента, учрежденная Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсантъ» в 2003 году с целью выявления эффективных управленческих практик и формирования новой российской управленческой элиты. Номинантами премии «ТОП-1000 российских менеджеров» в основных номинациях становятся руководители, занявшие лидирующие позиции в одноименном рейтинге, который ежегодно публикуется в газете «Коммерсантъ». Провозгласить лауреатов Премии доверено членам Академии премии «ТОП-1000 российских менеджеров» из числа лауреатов прошлых лет.