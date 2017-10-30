С Росбанком жизнь станет легче

В основе идеи лежит образ гигантского воздушного шара, который является символом неудобных ставок по кредиту. С первых кадров ролика видно, что шар занимает слишком много места в жизни героя. Где бы тот ни оказался: в автомобиле, театре, самолете или торговом центре — шар неотступно следует за ним, ограничивая его действия и желания. Чтобы избавиться от этой непосильной ноши, герой отправляется в Росбанк и рефинансирует свой огромный шар на маленький, легкий и удобный шарик.

Главной задачей было донести до зрителей, что огромные, «неудобные» проценты по кредиту — это не приговор. Благодаря рефинансированию кредитов от Росбанка процентные ставки становятся меньше, а значит, и жить становится гораздо легче.

Новая рекламная кампания Росбанка будет демонстрироваться на ТВ и онлайн. Ролик можно увидеть на официальном YouTube-канале Росбанка и FCB MOSCOW.

Росбанк

Елена Кожадей — директор департамента корпоративных коммуникаций и рекламы

Анастасия Жилина — начальник отдела рекламы

Анна Солодова — старший менеджер отдела рекламы

Ольга Конюшкова — начальник управления маркетинговых коммуникаций и исследований

Наталья Хмелевская — начальник отдела маркетинговых коммуникаций

FCB MOSCOW (креатив)

Юджин Радевич (Eugene Radewych) — главный креативный директор IPG.

Даниэле Панчетти (Daniele Pancetti) — креативный директор

Анна Образцова — копирайтер

Екатерина Бирюкова — арт-директор

Шилпа Синха (Shilpa Sinha) — директор по стратегическому планированию

Мария Лебецкая — директор группы по работе с клиентами

Екатерина Кудряшова — старший менеджер по работе с клиентами

Максим Копышев — руководитель отдела ТВ и диджитал-производства

DTVMA (продакшн)

Елена Печко – генеральный продюсер

Виктория Русанова – линейный продюсер

Ярослав Пегер - режиссер

Иван Лебедев - оператор

Денис Соколов – второй режиссер

Дарья Сеславинская – пост-продакшн продюсер