С Росбанком жизнь станет легче

Росбанк запустил новую рекламную кампанию «Легкая жизнь» по продвижению услуги рефинансирования кредитов, креативную концепцию для которой разработало агентство FCB MOSCOW.
В основе идеи лежит образ гигантского воздушного шара, который является символом неудобных ставок по кредиту. С первых кадров ролика видно, что шар занимает слишком много места в жизни героя. Где бы тот ни оказался: в автомобиле, театре, самолете или торговом центре — шар неотступно следует за ним, ограничивая его действия и желания. Чтобы избавиться от этой непосильной ноши, герой отправляется в Росбанк и рефинансирует свой огромный шар на маленький, легкий и удобный шарик.
Главной задачей было донести до зрителей, что огромные, «неудобные» проценты по кредиту — это не приговор. Благодаря рефинансированию кредитов от Росбанка процентные ставки становятся меньше, а значит, и жить становится гораздо легче.
Новая рекламная кампания Росбанка будет демонстрироваться на ТВ и онлайн. Ролик можно увидеть на официальном YouTube-канале Росбанка и FCB MOSCOW.
Росбанк Елена Кожадей — директор департамента корпоративных коммуникаций и рекламы Анастасия Жилина — начальник отдела рекламы Анна Солодова — старший менеджер отдела рекламы Ольга Конюшкова — начальник управления маркетинговых коммуникаций и исследований Наталья Хмелевская — начальник отдела маркетинговых коммуникаций
FCB MOSCOW (креатив) Юджин Радевич (Eugene Radewych) — главный креативный директор IPG. Даниэле Панчетти (Daniele Pancetti) — креативный директор Анна Образцова — копирайтер Екатерина Бирюкова — арт-директор Шилпа Синха (Shilpa Sinha) — директор по стратегическому планированию Мария Лебецкая — директор группы по работе с клиентами Екатерина Кудряшова — старший менеджер по работе с клиентами Максим Копышев — руководитель отдела ТВ и диджитал-производства
DTVMA (продакшн) Елена Печко – генеральный продюсер Виктория Русанова – линейный продюсер Ярослав Пегер - режиссер Иван Лебедев - оператор Денис Соколов – второй режиссер Дарья Сеславинская – пост-продакшн продюсер
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