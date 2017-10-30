Креатив

С Росбанком жизнь станет легче

С Росбанком жизнь станет легче

Росбанк запустил новую рекламную кампанию «Легкая жизнь» по продвижению услуги рефинансирования кредитов, креативную концепцию для которой разработало агентство FCB MOSCOW.

В основе идеи лежит образ гигантского воздушного шара, который является символом неудобных ставок по кредиту. С первых кадров ролика видно, что шар занимает слишком много места в жизни героя. Где бы тот ни оказался: в автомобиле, театре, самолете или торговом центре — шар неотступно следует за ним, ограничивая его действия и желания. Чтобы избавиться от этой непосильной ноши, герой отправляется в Росбанк и рефинансирует свой огромный шар на маленький, легкий и удобный шарик.

Главной задачей было донести до зрителей, что огромные, «неудобные» проценты по кредиту — это не приговор. Благодаря рефинансированию кредитов от Росбанка процентные ставки становятся меньше, а значит, и жить становится гораздо легче.

Новая рекламная кампания Росбанка будет демонстрироваться на ТВ и онлайн. Ролик можно увидеть на официальном YouTube-канале Росбанка и FCB MOSCOW.

Росбанк
Елена Кожадей — директор департамента корпоративных коммуникаций и рекламы
Анастасия Жилина — начальник отдела рекламы
Анна Солодова — старший менеджер отдела рекламы
Ольга Конюшкова — начальник управления маркетинговых коммуникаций и исследований
Наталья Хмелевская — начальник отдела маркетинговых коммуникаций 

FCB MOSCOW (креатив)
Юджин Радевич (Eugene Radewych) — главный креативный директор IPG.
Даниэле Панчетти (Daniele Pancetti) — креативный директор
Анна Образцова — копирайтер
Екатерина Бирюкова — арт-директор
Шилпа Синха (Shilpa Sinha) — директор по стратегическому планированию
Мария Лебецкая — директор группы по работе с клиентами
Екатерина Кудряшова — старший менеджер по работе с клиентами
Максим Копышев — руководитель отдела ТВ и диджитал-производства 

DTVMA (продакшн)
Елена Печко – генеральный продюсер
Виктория Русанова – линейный продюсер
Ярослав Пегер - режиссер
Иван Лебедев - оператор
Денис Соколов – второй режиссер
Дарья Сеславинская – пост-продакшн продюсер

31.10.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Брендинг

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Какие навыки помогут не остаться без работыКакие навыки помогут не остаться без работы
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.
Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.
Почему &quot;Бабушкина крынка&quot; копирует дизайн упаковки...Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки...
В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.
Джек Ма: &quot;Цифровая революция сделает людей более...Джек Ма: "Цифровая революция сделает людей более... (3)
Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

31.10.2017 - 15:01
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация