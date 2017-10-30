В рамках сотрудничества агентства FUEL (группа ADWISE) и бренда LADA был разработан ролик для новой модели LADA Vesta SW Cross.
Ролик был запущен 23 октября 2017 года в рамках масштабной федеральной кампании «Скажи жизни ДА!». Атмосферный, нетипичный для данного сегмента рынка видеоролик раскрывает ключевую мысль кампании — мир открыт тем, кто смело говорит жизни «Да!». В ролике параллельно развиваются истории двух героев, каждый из них решает что-то изменить в своей жизни и, независимо друг от друга, отправляются в путешествие.
В финале их дороги пересекаются, они находят друг друга и это является началом совершенно новой истории. LADA Vesta SW Cross вдохновляет людей жить насыщенной и активной жизнью, быть открытыми всему новому.
Это уже не первый ролик агентства FUEL в рамках работы с LADA. Напомним, что в январе 2017 года агентство стало победителем в тендере на разработку стратегии и креатива для бренда LADA сроком на 3 года. Агентством была разработана портфельная стратегия для бренда LADA. Летом 2017 года в рамках нового позиционирования бренда «The New Way Forward» первой была запущена кампания стильного городского кроссовера LADA XRAY — «Будь свободен. Будь собой».
Основой идеей кампании стала концепция «Cross Living»: современные люди не хотят решать раз и навсегда, кем они будут, чем будут заниматься. Они хотят попробовать разные социальные роли и жизненные сценарии, не желая себя в чем-то ограничивать. Мы обращаемся к молодой аудитории с сообщением: будь кем захочешь и когда захочешь, а кроссовер LADA XRAY станет твоим спутником в яркой и насыщенной жизни.
Локомотивом кампании стал рекламный ролик, герой которого примеряет на себя разные роли. Кем бы он ни был, благодаря LADA XRAY его жизнь полна движения вперед и насыщена интересными событиями.
Агентство FUEL (группа ADWISE) начало свою работу с LADA в 2015 году. В рамках мероприятий, приуроченных к запуску серийного производства автомобиля Lada Vesta была разработана коммуникационная платформа «Будущее начинается сейчас», отражающая суть изменений в идеологии бренда и подходах к формированию визуального языка.
В том же году агентством FUEL был создан рекламный ролик в рамках спонсорства Чемпионата мира по водным видам спорта FINA 2015 в Казани. Спонсорский ролик продолжал начатую ранее работу по развитию имиджа бренда LADA и задал вектор для создания дальнейших рекламных материалов бренда.
Клиент: АвтоВАЗ Ян Птачек - Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Александр Бредихин - Начальник управления по маркетингу Алексей Шишкин - Замначальника управления по маркетингу, руководитель отдела бренд-маркетинга Владимир Симонов - Бренд-менеджер Vesta Антон Бажухин - Специалист по маркетингу
Агентство: FUEL (группа ADWISE) Татьяна Чвоканова - Груп Эккаунт Директор Дмитрий Янин - Руководитель творческой группы Майкл Гибсон - Креативный директор
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