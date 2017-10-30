Национальный Рекламный Форум 2017 стартовал

31 октября в Центре Международной Торговли стартовало ключевое событие делового сезона – второй Национальный Рекламный Форум 2017, который объединит лидеров индустрии и представителей власти для поиска способов эффективного сотрудничества государства, агентств, медиа и брендов.

За два дня НРФ2017 представит свыше 60 дискуссионных панелей, которые займут 5 залов и задействуют более 350 спикеров и 3000 участников. 8 саммитов - Медиаагентства, ТВ, Digital, Пресса, OOH, Маркетинговые услуги, Радио и HR - определят программу по основным сегментам, а признанные специалисты обозначат ключевые бизнес-направления: Фарму, Нативную рекламу, CRM, Brand Safety, Спортивный маркетинг, Киберспорт, Автомобильный маркетинг, Retail и Luxary.

Первые лица отрасли и бизнес-эксперты ведущих компаний, - НРА, Mediascope, Google, Яндекс, Mail.Ru Group, IAB (Europe), PwC, ГПМ, - расскажут о новых веяниях и стандартах современных маркетинговых и рекламных коммуникаций.

В этом году впервые в программу НРФ включена ведущая конференция рынка интерактивной рекламы MIXX Russia Conference, которая представит направление Digital-саммита. Участники обсудят вопросы взаимодействия рекламодателей, технологических компаний, медиаплощадок и государства. Программа конференции раскроет главное в сегменте: от рупора правовых и прикладных аспектов использования больших данных до проблематики и перспектив рынка Influence marketing.

В рамках ключевой панели «Эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса» выступят лидеры медиа-рекламной отрасли, активно влияющей на экономику страны. Эксперты обсудят вопрос саморегулирования рекламной индустрии и обозначат дальнейшие методы реализации на этот счет.

На повестке НРФ2017 остро стоят темы повышения эффективности и конкурентоспособности российских медиа-рекламных компаний и продвижения российских рекламодателей, а также вопросы построения правильных коммуникаций и сервиса для работы с рекламодателями.

В числе ключевых спикеров Национального Рекламного Форума выступят первые лица государства и медиа-индустрии: Е. Дыбова, ТПП России; Л. Левин, ГД РФ; Н. Молибог, РБК; С. Коптев, Национальный Рекламный Альянс; Д. Сергеев, Mail.Ru Group; В. Желонкин, Коммерсантъ; А. Гиговская, Condé Nast Russia; Е. Веселкова, Газпром-медиа; Д.Максимов, Media Direction Group; С. Минаев, Esquire; И. Ашманов, Ашманов и партнеры, Т. Никитина, ФАС РФ; А. Свинцов, ГД ФС РФ; Д. Коробков, АДВ; Д. Дмитриев, OMD OM Group: О. Поляков, Dentsu Aegis Network.

Хедлайнерами одной из сильнейших панелей НРФ2017, – спортивной, - заявлены знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, депутат Госдумы РФ и заместитель главы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи В. Газзаев, президент самого прогрессивного футбольного клуба страны «Локомотив» И. Геркус и К. Зангалис, менеджер шахматиста С. Карякина. Спикеры вместе с участниками обсудят современные особенности взаимодействия государства, спортивных организаций, бизнеса и спорта.

Фармацевтическая сессия будет представлена в формате круглого стола и дискуссионной панели.

Участники круглого стола «Те, которых нельзя называть: реклама фармацевтических препаратов, запреты и возможности сегодня» раскроют тему саморегулирования рекламы фармацевтических препаратов и обозначат новые горизонты фармкоммуникаций. Целью обсуждения является возможность прийти к консенсусу по вопросам нюансов рекламы фармпрепаратов. По результатам дискуссии представителей фармкомпаний и ФАС будет принят меморандум, который установит стандарты рекламы лекарственных препаратов. Модератором выступит А. Оганджанян, КГ TWIGA.

На дискуссионной панели «Реклама фармацевтических препаратов: в русле мировых трендов или «особый путь» для России?» специалисты из западных и российских компаний обсудят международные стратегии и их локальные воплощения, а также отличие западных и российских практик в сфере фармкоммуникаций. Модератор: К. Оганджанян, КГ TWIGA.

На дискуссии CRM-панели спикеры, приглашенные модератором М. Алешиным, INBRIEF; обсудят программы лояльности, омниканальные коммуникации, роль и место маркетинга лояльности для разных отраслей и тренды использования CRM-маркетинга. А также рассмотрят вопросы по Big Data; эффективному CRM-маркетингу для FMCG, Hi-Tech, автопроизводителей, рынка Dark Market и фармацевтики.

Спикеры секции «Автомобильный маркетинг» расскажут об изменении восприятия автомобильной рекламы после кризиса, актуальных механизмах продвижения, а также обсудят будущее авторынка. Среди участников: Д. Ваяс, PHD; В. Мельников, BMW Group Россия​; Ю. Овчинникова, «РОЛЬФ». Модератор: А. Бутенко, РБК, Autonews.ru.

Всю правду об экономической целесообразности рекламного размещения расскажут ведущие эксперты отрасли в рамках дискуссионной секции «Старт продаж: медиатренды на рынке недвижимости». Среди участников лидеры индустрии: Н. Муравьев, Media Wise; Ю. Царан, GORN Development; И. Жеребцова, ГК «ПИК»; А. Патрушев KR Properties. Модератор: А. Воскресенский, «Коммерсантъ-Дом».

На дискуссионной панели, посвященной нативной рекламе, спикеры рассмотрят ее форматы и особенности, перспективы, специфику и многое другое. Среди участников: К. Сащенко, Meduza; Р.Скрябин, «Лайфхакер». Модератор: К. Балахтин, Buzzoola.

Luxary-панель представит серию дискуссий, главная тема которых: «Маркетинг в сфере люкса: новые реалии». Эксперты выяснят, как потребитель стал запредельно требовательным к скорости, доступности, исключительности товара и конкурентоспособности цены; как на люксовый сегмент влияют центенниалы; что происходит с технологическими инструментами; какое место на рынке занимают коллаборации традиционных люксовых брендов с молодежными. В обсуждении примут участие: А. Сухаревский, McKinsey; А. Ферш, Cartier Россия и СНГ; А. Четвериков, LVMH Россия и СНГ; А. Шмайдлер, ЦУМ. Модераторы: А. Гиговская, Condé Nast; Д. Веледеева, Harper's Bazaar.

Среди приглашенных иностранных спикеров второго Национального Рекламного Форума: Грег Мрочковски, IAB Europe; Джейми Джоунинг, VOGUE, Condé Nast International; Мариан Креймерс, Crimson Hexagon, Жанлука Эна (Global Hearst Digital Media)

НРФ2017 ставит перед собой две главные задачи: определить вектор развития по всем кластерам отрасли через конструктивный диалог между сильнейшими представителями индустрии и государства, и объединить усилия для решения самых острых вопросов, образовавшихся на рекламном рынке.

Организаторы Форума: АКАР, ЦРБК, IAB Russia, IN+OUT, РАМУ, НАРСИ.