Кирилл Нагиев в новом рекламном ролике "Роза Хутор"

Подрядчиком по проекту выступила московская команда Aura Films, известная по работе с такими брендами, как Adidas, МегаФон, KFC.

Директор по маркетингу и продажам «Роза Хутор» Ольга Филипенкова говорит, что тендер на поиск подрядчика проводился еще в сентября 2016 года. Главной задачей было показать, что «Роза Хутор» - это курорт для всех, при этом отойти от «продуктовой» подачи материала и апеллировать к впечатлениям наших гостей.

«В центре ролика - истории гостей, которые приезжают на курорт за новыми впечатлениями. «Роза Хутор» встречает их белоснежными склонами, веселыми вечеринками, звездным небом. Царящая тут атмосфера легкости, приключений и романтики, подталкивает героев к новым свершениям», - рассказывает Филипенкова.

«Мы решили делать имиджевое кино на стыке спорта, эмоций и поэзии. Команда «Роза Хутор» была открыта к смелым визуальным решениям, самобытной режиссуре, неожиданному подходу к кастингу. Кастинг не был классически рекламным – режиссер ролика Валерия Травкина подбирала артистов по энергетике. Многие из них не были профессиональными актёрами – в кадре появились и видеоблогеры, и телеведущая», - говорит генеральный продюсер Aura Films Алина Денисова



Проекты с натурными зимними постановочными сценами в горах, ожидаемо сложны. Пришлось много бороться со стихией. Даты съёмок переносились неделями. В итоге из-за плавающих дат съёмок за месяц сменилось три актёрских состава. На выходе получилось порядка 20 часов исходников, и это при том, что ролик постановочный, и все кадры были прописаны заранее.

Сейчас ролик размещен в соцсетях курорта, в планах «Роза Хутор» - размещение коротких версий видео на медиафасадах, а также промо ролика на специализированных фестивалях, например фестиваль Snowvision.