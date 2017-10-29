Кирилл Нагиев в новом рекламном ролике "Роза Хутор"
В преддверии старта горнолыжного сезона курорт «Роза Хутор» выпустил новый рекламный ролик. В съемках приняли участие актер Кирилл Нагиев, мастер спорта по фристайлу Вадим Бухаров, амбассадор «Роза Хутор», райдер Артем Шелдовицкий, ведущая «О2 Тв» Анна Демьяна.
Подрядчиком по проекту выступила московская команда Aura Films, известная по работе с такими брендами, как Adidas, МегаФон, KFC.
Директор по маркетингу и продажам «Роза Хутор» Ольга Филипенкова говорит, что тендер на поиск подрядчика проводился еще в сентября 2016 года. Главной задачей было показать, что «Роза Хутор» - это курорт для всех, при этом отойти от «продуктовой» подачи материала и апеллировать к впечатлениям наших гостей.
«В центре ролика - истории гостей, которые приезжают на курорт за новыми впечатлениями. «Роза Хутор» встречает их белоснежными склонами, веселыми вечеринками, звездным небом. Царящая тут атмосфера легкости, приключений и романтики, подталкивает героев к новым свершениям», - рассказывает Филипенкова.
«Мы решили делать имиджевое кино на стыке спорта, эмоций и поэзии. Команда «Роза Хутор» была открыта к смелым визуальным решениям, самобытной режиссуре, неожиданному подходу к кастингу. Кастинг не был классически рекламным – режиссер ролика Валерия Травкина подбирала артистов по энергетике. Многие из них не были профессиональными актёрами – в кадре появились и видеоблогеры, и телеведущая», - говорит генеральный продюсер Aura Films Алина Денисова
Проекты с натурными зимними постановочными сценами в горах, ожидаемо сложны. Пришлось много бороться со стихией. Даты съёмок переносились неделями. В итоге из-за плавающих дат съёмок за месяц сменилось три актёрских состава. На выходе получилось порядка 20 часов исходников, и это при том, что ролик постановочный, и все кадры были прописаны заранее.
Сейчас ролик размещен в соцсетях курорта, в планах «Роза Хутор» - размещение коротких версий видео на медиафасадах, а также промо ролика на специализированных фестивалях, например фестиваль Snowvision.
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