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Gazprom-Media Digital продаст рекламу на ivi

Gazprom-Media Digital продаст рекламу на ivi

Крупнейший игрок рынка видеорекламы, селлер Gazprom-Media Digital (GPMD) и один из крупнейших онлайн-кинотеатров в России ivi договорились о стратегическом партнерстве. GPMD включает ivi в пул своих интернет-площадок и с 1 января 2018 года начнет продажу desktop и mobile-инвентаря в плеере ivi на эксклюзивной основе. Рекламодателям будут доступны все ключевые форматы видеорекламы, в том числе интерактивные ролики и спецпроекты на обеих платформах.

В 2018-м году GPMD сосредоточится на монетизации лицензионного видеоконтента. Эксклюзивное партнёрство с ivi позволит GPMD существенно увеличить объем лицензионного видеоинвентаря на своей сети и расширить аудиторию в востребованном среди рекламодателей сегменте (пользователи возрастной группы 25-44 и женская аудитория 18-44 лет). GPMD также продолжит на эксклюзивной основе монетизировать лицензионный контент в сети «ВКонтакте».

Благодаря подключению ivi, недельный охват видеосети GPMD увеличится на 12%, а суточный – на 14% (на основании охвата рекламного инвентаря сети GPMD и ivi с 01.10 по 15.10.2017 по данным Mediascope Россия 100+, аудитория 12-64). При этом прирост недельного охвата среди женской аудитории 18-44 лет составит 14% и суточного – 19%. Недельный охват всей аудитории 25-44 лет вырастет на 12%, суточный – на 16%. Эти сегменты наиболее популярны среди рекламодателей, заинтересованных в активной и платежеспособной аудитории.

«Сегодня рынок диктует высокие требования к качеству видеорекламы, размещаемой в онлайн-видео. Поэтому мы нацелены на сотрудничество с Партнерами, обладающими легальным контентом, который обеспечивает максимальную эффективность рекламных кампаний с точки зрения видимости рекламы и досмотров. Эти задачи идеально решают онлайн-кинотеатры, – говорит генеральный директор Gazprom-Media Digital Наталья Дмитриева. –  ivi – крупнейшая площадка Рунета. Мы рады видеть её в числе наших Партнеров и рассчитываем на высокий спрос со стороны Рекламодателей за счет роста рекламного охвата и качественного инвентаря. Надеюсь, что это сотрудничество будет продолжительным и плодотворным для каждой из сторон».

«Мы верим, что сотрудничество c GPMD будет эффективным и приведет онлайн-видеорекламу на лицензионном контенте к ещё большим высотам. Также мы хотим поблагодарить IMHO за плодотворное сотрудничество в течение 5 предыдущих лет. За это время мы вместе достигли больших результатов и заметно выросли» – комментирует Олег Туманов, генеральный директор ivi.

30.10.2017

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