10 лет ЭТАЖАМ. Лофт Проект запустил глобальный ребрендинг: от арт-центра к городу стартапов и событий

В этом году Лофт Проект ЭТАЖИ отмечает десять лет успешной работы. В 2007 году команда открыла новый формат культурной жизни Петербурга — и первыми превратила промзону в зону творчества: в здании бывшего хлебзавода на территории в 3000 кв. м. начали работать самые прогрессивные выставки, галереи «Глобус» и «Формула», редакции и мастерские. Перешагнув десятилетний рубеж, ЭТАЖИ решились на глобальные перемены: из арт-центра территория на Лиговском,74 превратится в масштабный город креативных стартапов и событий.

Смена формата нашла отражение в новой айдентике Лофт Проекта ЭТАЖИ, задача которой — привлечь молодых предпринимателей и новую аудиторию. Концепцию ребрендинга для проекта разработал известный петербургский дизайнер Митя Харшак: он ещё в 2008 году открыл на Лиговском,74 свой первый офис с журналом «Проектор» и одноимённой студией. В тот же год для ЭТАЖЕЙ Харшак вместе с командой «Проектора» делал многочисленные проекты по графическому дизайну, айдентике и рекламе для выставок, культурных и других проектов.

Митя Харшак: «Я достаточно хорошо знал ЭТАЖИ изнутри с момента основания. Поэтому поручить мне проект ребрендинга, наверное, было вполне рациональным решением со стороны заказчика. Конечно, за десять лет, прошедших с открытия Лофт Проекта, многое изменилось. Эти изменения и стали отправной точкой в проекте».

Концепция ребрендинга Лофт Проекта ЭТАЖИ. Коридоры и лестницы ЭТАЖЕЙ было решено превратить в 8-битную игру: логотип, навигация, афиши и другая айдентика сложатся из черно-белых пикселей.

Митя Харшак: «Одним из первых направлений поиска графического образа стала лестница. Во-первых, это важная составляющая часть любого здания, в котором есть этажи : и Лофт Проект ЭТАЖИ — не исключение. Во-вторых, лестница, ведущая вверх, — это хорошая метафора развития и движения вперёд к новым достижениям. А это те смыслы и ценности, которые мы разделяем с потенциальными резидентами — молодыми креативными предпринимателями. Дальше графика изображения лестницы вывела в эстетику пиксель-арта».

Назначение пиксельного паттерна. Графический черно-белый пиксельный паттерн позволит узнаваемо и характерно брендировать полиграфию, сувенирную продукцию, рекламно-информационные носители, а также фасады и интерьеры любого пространства Лофт Проекта ЭТАЖИ.

Пиксельная графика также легла в основу системы пиктограмм и навигации — системы, которая может быть легко адаптирована к пространствую любой конфигурации. Кроме того, для акциденции в рекламно-информационных носителях и навигации был разработан модульный геометрический моноширинный шрифт.

Две рестайлинг-линейки. Для Лофт Проекта ЭТАЖИ были разработаны две линейки визуальной идентичности. Пиксельная история, нацеленная на массовую аудиторию посетителей и резидентов лофта, станет основным лицом проекта. А вторая — более сдержанная, строгая линия — будет использоваться в деловой документации, брендировании головного офиса. Её задача — представлять управляющую компанию «Лофт Проект ЭТАЖИ» в контактах с деловыми партнёрами и органами власти.

Франшиза «СЛОЖИ ЭТАЖИ». Перед ребрендингом стояла задача не только привлечь к проекту массовую аудиторию, но и донести идею о том, что ЭТАЖИ запускают франшизу и предлагают франчайзи тиражируемую бизнес-модель. Харшак сравнил образ лофт-проекта с пазлом из 17 направлений: от выставочных пространств до коворкинга, хостела, кафе, магазинов и мастерских. Этот пазл теперь можно будет собрать в любом городе России.

«ЭТАЖИ — это пространство, в котором части формируют единое целое. Эта основная мысль о мозаике, в котором каждая деталь имеет значение, продиктовала графическое решение и подсказала слоган для франчайзинговой кампании «СЛОЖИ ЭТАЖИ»», — рассказал Харшак.

Десятилетнюю историю в родных стенах на Лиговском, 74 завершат масштабная выставка лучших работ «10х10», фотофлешмоб #спасибоэтажи и Большой фестиваль креативных стартапов, который состоится в начале декабря.

ЭТАЖИ меняются — для новых поколений.