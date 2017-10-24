Бургер Кинг приглашает армию клоунов на празднование Хэллоуина

Клоуны — третий по популярности костюм на Хэллоуин в 2017 году. Учитывая этот тренд, Бургер Кинг решил в очередной раз посмеяться над своим основным конкурентом, символом которого является клоун Рональд, и анонсировал Ночь Страшных Клоунов. В этот Хэллоуин Бургер Кинг будет полон страшных клоунов, которые едят приготовленные на огне Вопперы, и Хэллоуин теперь никогда не станет прежним.

Чтобы принять участие в акции 28 октября, соискатели острых ощущений должны отправиться в ресторан Бургер Кинг по адресу: Москва, улица Таганская, дом 2 в костюме страшного Рональда Макдональда между 19:00 и 01:00, чтобы получить свой бесплатный Воппер.

«В Бургер Кинге мы обязуемся гостеприимно встречать абсолютно любого гостя. И даже если этот гость похож на символ нашего конкурента, мы будем рады угостить его нашим лучшим бургером — Воппером. В этот Хеллоуин, приходя к нам как клоун, можно поесть как король», — поясняет Иван Шестов, директор по коммуникациям Бургер Кинг Россия.

Кампания начнется в интернете и социальных сетях и будет включать в себя «очень страшный» видеоролик от режиссера Родриго Кортеса, удостоенного высочайших наград и известного фильмами «Похороны» с Райаном Рейнольдсом в главной роли и «Красных огней» с участием Роберта Де Ниро и Силлиан Мерфи.

Адаптацией ролика и имиджей проекта для России занималась креативная студия «Клайбер».