Новые вкусы мороженого Taice в удобной упаковке

На российский рынок выпущен новый бренд мороженого Taice. Рецептура состава молочного мороженого и шербета Taice разработана в сотрудничестве со специалистами лаборатории технологии мороженого ФГБНУ ВНИХИ.

В ассортименте компании: мороженое-шербет со вкусами чёрной смородины, малины и вишни, а также молочное мороженое шоколадное, клубничное, апельсиновое, банановое, с варёным сгущённым молоком и с бурбонской ванилью.

Упаковка мороженого Taice – это сочетание универсального подхода в разработке удобного и вместительного стаканчика с заботой о каждом любителе вкусного лакомства. Прямоугольная баночка ёмкостью 150 мл имеет закруглённые углы и прилагаемую ложечку. Обтекаемая форма контейнера с ложечкой в крышке созданы таким образом, чтобы каждый смог съесть все до последнего грамма или угостить друзей.

Удобную упаковку для мороженого Taice поставляет компания «Унипак Центр», работающая на рынке пищевой упаковки с 1995 г. Компания зарекомендовала себя как надёжный партнёр по поставке из Европы высококачественной пищевой упаковки.