ВКонтакте заплатила победителям Хакатона 1 миллион рублей

В Санкт-Петербурге подведены итоги Хакатона ВКонтакте 2017. Впервые соревнование разработчиков проходило в течение трёх дней — на протяжении 48 часов свыше 300 человек работали над сотней проектов.

Победители Хакатона ВКонтакте:

Лучший проект: приложение, которое помогает ориентироваться в здании и конкретных залах Эрмитажа, а также выбирать оптимальный маршрут для путешествия по музею. Авторы — команда Nimax.

Лучший проект направления «ФинТех»: система для организации аукционов на основе денежных переводов ВКонтакте. Авторы — команда Evolve.

Лучший проект направления «Медиа»: приложение для обработки новостей от пользователей. Оно использует машинное обучение для разбивки инфоповодов по категориям и предсказания количества лайков и репостов. Авторы — команда Traffox.

Лучший проект направления «Культура»: приложение для создания индивидуальных маршрутов по Эрмитажу. Рекомендации создаются на основе динамического расчета загруженности залов с помощью компьютерного зрения и анализа профиля VK, а навигация — с использованием технологий iBeacon. Авторы — команда CyberПесцы HSE.

Лучший проект направления «Благотворительность»: нейронная сеть для распознавания токсичности в сообщениях и комментариях и защитная система для предупреждения и блокировки агрессивных пользователей. Авторы — команда SNA.

Лучший проект направления «Инфраструктурные проекты»: платформа для управления умными IoT устройствами через ВКонтакте. Авторы — команда Spotter.

Лучшая интеграция с VK: сервис для управления магазином в VK, отслеживания заказов и запросов пользователей, подключения эквайринга к оплате в чате и автоматической нотификации клиента об изменении статуса. Авторы — команда VO!

Приз симпатий участников Хакатона: интерактивные экскурсии с информацией о картинах (сюжет, персонажи, детали) в дополненной реальности. Авторы — команда Nice Folks Out.

Разработчики лучшего приложения получили 300 000 рублей, победители остальных номинаций — по 100 000 рублей.

Кураторами направлений стали Тинькофф Банк, Selectel, ЮНЕСКО, Лентач, Афиша, Третьяковская галерея, Фонд поддержки и развития филантропии КАФ, Государственный Эрмитаж, Mastercard. Они сформулировали задания для Хакатона, предоставили техническую поддержку и оценили итоговые проекты.

Иван Козлов, директор по продукту ВКонтакте: «В этом году мы впервые расширили формат и собрали на Хакатоне сразу 300 человек. Многие из них на протяжении трёх дней не покидали площадку. Для нас важно, что большинство участников использовали инструменты ВКонтакте, хоть это и не было обязательным условием. Мы продолжим поддержку молодых разработчиков, поэтому приглашаю всех принять участие в Хакатоне ВКонтакте 2018».

Первый Хакатон ВКонтакте прошёл в октябре 2015 года. Также в Санкт-Петербурге ежегодно проводится международный чемпионат по программированию VK Cup.