Креатив

Okko запускает масштабную digital-кампанию, главным героем которой стал енот

Okko запускает масштабную digital-кампанию, главным героем которой стал енот

Онлайн-кинотеатр Okko впервые запускает масштабную рекламную кампанию в интернете. Креативное решение в концепции «полное погружение в кино», базируется на долгосрочной имиджевой стратегии развития бренда Okko, разработанной совместно с агентством Graphit (Leo Burnett Group Russia).

«Онлайн-кинотеатр Okko — это высокое качество картинки и звука, полное отсутствие рекламы, техническое совершенство и доступность просмотра на любом экране. Все эти возможности помогают зрителю полностью погрузиться в мир кино. В новой рекламной кампании для нас было важным не только подчеркнуть атмосферу погружения, но и обратить внимание зрителей на кроссплатформенность сервиса: с Okko можно не привязываться к одному устройству, а пользоваться тем, которое удобнее в конкретный момент. То есть можно начать смотреть фильм в телевизоре, продолжить на компьютере, а досмотреть, например, на мобильном телефоне», — рассказывает директор по маркетингу Okko Анастасия Плотникова.

Всего снято три ролика, которые в юмористическом ключе обыгрывают популярные жанры кино: комедию, драму и хоррор. В каждом из сюжетов герои смотрят фильмы на разных устройствах: на ноутбуке, телевизоре со Smart TV и планшете, что подчеркивает мультиэкранность Okko.

«Главным героем рекламной кампании в интернете стал енот. Животное на съемках — это отчасти вызов, и, конечно, в нашем случае не все шло по сценарию. Но, как часто бывает в хорошем кино, многие неожиданные импровизации и вошли в финальный монтаж роликов. Это сделало их еще более интересными», – продолжает Анастасия Плотникова.

Первые видео появятся в сети уже 20 октября, ролики можно будет увидеть на сайтах ведущих деловых изданий, в социальных сетях и на других популярных интернет-ресурсах.

«Аудитория в интернете — это в большей степени молодые современные люди, поэтому мы решили сделать ролики, которые будут им близки, понятны и интересны. Видео мы постарались сделать сродни популярным мемам — короткими и смешными. Например, ролик, где енот упал в ванну — это своеобразная отсылка к популярному мему «Это фиаско, братан», где собака падает в речку, поскользнувшись на бревне», — комментирует основатель и креативный директор агентства Decembrist Антон Мохов.

«Когда я рассказывал друзьям из индустрии, что буду снимать ролики с енотом, все скептически качали головой. "Еноты неуправляемы", "Да они просто демоны", "Вам должно очень повезти" — такие прогнозы не слишком обнадеживали. И хотя все они сбылись, я ничуть не жалею, что мы ловили настоящие реакции живого енота, а не использовали 3D-моделирование", — рассказал режиссер роликов Илья Лебедев.

Команда:

Okko
Директор по маркетингу – Анастасия Плотникова
Менеджер по рекламе – Регина Гололобова
Арт-директор – Сергей Мекрюков

Креатив:  
Креатив и продакшен: Decembristagencyи FibrFilm
Режиссер: Илья Лебедев
Оператор: Алексей Куприянов
Продюсер: Дмитрий Бочаров
Креативный директор агентства Decembrist: Антон Мохов

19.10.2017

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