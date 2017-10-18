Mastercard поддерживает Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Mastercard* в партнерстве со Сбербанком участвуют во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходит в Сочи с 14 по 22 октября и представляют для гостей фестиваля технологическую программу с лабораторией инноваций и лекторием. Программа лекций и воркшопов включает темы, над которыми работают эксперты мировой платежной индустрии, например, Интернет Вещей.

В лаборатории инноваций Mastercard и Сбербанк гостей фестиваля ждет ряд активностей. Например, в лаборатории можно создать собственный дизайн карты на основе электронного панно с раскраской, дизайн которой специально для фестиваля 2017 разработал Макс Гошко-Даньков, один из самых известных современных российских художников. Посетители могут на практике понять преимущества электронных платежей, сыграв в интерактивную игру «Битва с наличными». В лаборатории по предотвращению мошенничества наглядно показывают, как инновационные технологии защищают данные банковских карты еще до того, как злоумышленники приступают к активным действиям.

Кроме того, прямо на стенде можно оставить заявку на получение «Молодежной карты Mastercard Сбербанка» – карты со специальными условиями, разработанной для молодежи от 14 до 25 лет. С этой картой удобно, просто и безопасно оплачивать покупки в одно касание, а участие в программе «Спасибо от Сбербанка» позволит копить бонусные баллы и оплачивать ими часть стоимости покупок у партнеров программы.

Эксперты Mastercard и приглашенные компанией спикеры принимают активное участие в серии Meet Up’ов с общей темой «Как меняется мир с развитием цифровых технологий». Так, Евгений Плаксенков, руководитель кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция», которая создана при поддержке Mastercard в Московской школе управления СКОЛКОВО, уже поделился основами и секретами создания и развития бизнеса. В ближайшие дни посетителей стенда ждут воркшопы, в рамках которых, в частности, обсудят, как «умные» технологии помогают решать проблемы современных городов, а также как меняется поведение людей в цифровую эпоху и в пространстве без наличных.

«В этом году мы отмечаем 20 лет работы в России и рады в партнерстве со Сбербанком участвовать в таком масштабном международном событии. Это отличная возможность встретиться с самой активной аудиторией – молодежью и студентами – обсудить с ними развитие современных технологий и их влияние на жизнь людей, – комментирует Алексей Малиновский, глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении. – По всему миру Mastercard работает над распространением знаний и расширением доступа к финансовым продуктам, и Россия – не исключение. Мы продолжаем внедрять инновации, которые делают решение повседневных задач еще проще, безопаснее и удобнее».

Глобальная цель Mastercard – это мир без наличных. Своими опытом, экспертизой и инновационными технологиями платежная система воплощает это видение в жизнь, в том числе приближая наступление цифрового будущего и в России. В юбилейный для платежной системы 2017 год были запущены проекты по оплате проезда на общественном транспорте бесконтактными банковскими картами в нескольких городах по всей стране, включая Воронеж, Улан-Удэ, Иркутск и другие. Нижний Новгород стал одним из первых городов в России, где этот инновационный способ оплаты проезда принимают на всем городском транспорте. Для держателей карт Mastercard также в 2017 году стал доступен международный платежный кошелек Android Pay.