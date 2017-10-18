Агентство gorbunof creative разработало бренд для нового ТЦ РИГА МОЛЛ
Команда gorbunof creative разработала брендинг 360˚ для нового торгового центра РИГА МОЛЛ, расположенного в подмосковном Красногорске.
РИГА МОЛЛ открылся в 2016 году и уже успел завоевать премию Российского Совета Торговых Центров (РСТЦ) как лучший новый торговый центр в категории Суперрегиональный по версии RCSC Awards-2017.
Новая Рига - одно из самых экологичных шоссе в Подмосковье и самых модных направлений на Западе Москвы. Важным в ходе проекта стало создание узнаваемой бренд-концепции в результате “примирения” противоречащего друг другу экстерьера, представляющего собой медиа-фасад, и интерьера, заполненного живыми растениями и водопадами. Концепция дизайна бренда визуально раскрывает главный слоган - “Там, где шопинг встречается с природой” . Он призван продемонстрировать: забота о природе олицетворяет заботу о посетителях .
Команда разработала концепцию и платформу бренда нового торгового центра, расширенный брендбук с концепцией навигации, рекламными и digital-материалами. Дизайнеры работали над пространством площадью 80 тыс. кв м. Разработкой проекта самого торгового центра занимались ведущие немецкие архитекторы из RKW Architektur + .
“Во многих торговых комплексах дизайн бренда конфликтует с архитектурой и интерьером пространства, РИГА МОЛЛ - уникальное сочетание, когда бренд является квинтэссенцией всего этого. Это практически единственный торговый комплекс, который стоит в окружении большого лесного массива. Люди переезжают на Новую Ригу за воздухом, природой, они хотят оставаться в своем экологичном пространстве. Мы специально учли все тонкости, именно поэтому вся айдентика вплоть до навигации построена на минималистичном и контрастном дизайне. Простая форма в сочетании с органикой на финише дала феноменальный эффект - в торговом центре приятно проводить больше времени, и даже рядом с закрытыми магазинами, которые представляют собой напечатанные природные паттерны, складывается ощущение, что ты находишься в весеннем лесу”, 一 рассказывает основатель и арт-директор gorbunof creative Никита Горбунов.
В основном паттерне мы визуализировали модный шопинг (штрих-код) и природу (лес).
В логотипе с помощью двух цветов мы передали ритм природы и ритм скоростного шоссе. Зеленый цвет - прямая маркировка леса и автомагистрали. Если посмотреть на знак сверху, то можно увидеть срез шоссе. Помимо этого, данный графический знак - упрощенная модель архитектуры торгового комплекса. Перед нами стояла задача эффективного и креативного использования медиа-фасада для брендирования торгового комплекса, и для этих целей логотип подходит идеально.
Медиа-фасад выполнен во всю длину торгового центра. В его архитектуре заложена динамика и ритм полос - их лаконичное отражение перекликается с логотипом бренда. Команда gorbunof creative придумала не только единую визуальную коммуникацию, но создала запоминающийся “бренд-мир”, в котором комфортно.
В рамках проекта также разработаны: дизайн интернет-сайта rigamall.ru , концепция навигации, оформление стеклянных витрин закрытых помещений, креатив рекламной кампании для открытия торгового комплекса и промо-ролики для ротации на медиа-фасаде. В сотрудничестве с агентством 4SPACE были созданы малые архитектурные формы: эко-дизайн RMU-конструкций, точек продаж и ресепшена.
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