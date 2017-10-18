Бургер Кинг выдвинет своего кандидата на президентских выборах после праймериз в группах бренда в социальных сетях

От желающего принять участие в выборах требуется: 1. Отвечать требованиям, которые предъявляют к баллотирующимся на президентский пост. Официально сменить фамилию на Воппер до начала избирательной кампании. 3. Подписать обязательства перед "Бургер Кинг", которые кандидат выполнит в случае победы.

Итоговый вариант предвыборной программу отдаётся на откуп кандидату, однако ряд пунктов (они же обязательства кандидата) должны присутствовать:

1. Внести "Макдоналдс" в список экстремистских организаций и запретить деятельность на территории России.

2. Приравнять работу в "Бургер Кинг" к службе в армии.

3. 21 января, день открытия "Бургер Кинг" в России, сделать государственным праздником, то есть выходным.

4. Легализовать вопперкоин (криптовалюта Бургер Кинг – примечание).

Кадровые назначения (носят рекомендательный характер):

1. Оксимирон (Мирон Янович Федоров) - министр культуры.

2. Олег Тиньков - министр финансов и по совместительству глава Национального Антиблоггерского Комитета (НАК).

3. Иван Ургант – пресс-секретарь и церемониймейстер Администрации президента.

4. Алексей Панин - уполномоченный по правам животных.

Взамен кандидат получит финансовые и организационные ресурсы для проведения избирательной кампании. Услуги политтехнологов, предвыборные ролики на федеральных каналах и тому подобное будет оплачены из бюджета Бургер Кинг и на пожертвования его гостей. Для уличной агитации привлекут промоутеров компании в каждом регионе присутствия сети. Сбор подписей будет организован непосредственно в ресторанах.

Независимо от итогов кандидату гарантируется 100 000 000 вопперкоинов.

Целевая аудитория кандидата Воппера - те, кто голосуют против всех и те, кто "по приколу".

"Финансирование крупным бизнесом избирательной кампании - нормальная практика во всём мире" - заявили в компании.