Новости

Бургер Кинг выдвинет своего кандидата на президентских выборах после праймериз в группах бренда в социальных сетях

Бургер Кинг выдвинет своего кандидата на президентских выборах после праймериз в группах бренда в социальных сетях

От желающего принять участие в выборах требуется: 1. Отвечать требованиям, которые предъявляют к баллотирующимся на президентский пост.   Официально сменить фамилию на Воппер до начала избирательной кампании. 3. Подписать обязательства перед "Бургер Кинг", которые кандидат выполнит в случае победы.

Итоговый вариант предвыборной программу отдаётся на откуп кандидату, однако ряд пунктов (они же обязательства кандидата) должны присутствовать:

1. Внести "Макдоналдс" в список экстремистских организаций и запретить деятельность на территории России.

2. Приравнять работу в "Бургер Кинг" к службе в армии.

3. 21 января, день открытия "Бургер Кинг" в России, сделать государственным праздником, то есть выходным.

4. Легализовать вопперкоин (криптовалюта Бургер Кинг – примечание).

Кадровые назначения (носят рекомендательный характер):

1. Оксимирон (Мирон Янович Федоров) - министр культуры.

2. Олег Тиньков - министр финансов и по совместительству глава Национального Антиблоггерского Комитета (НАК).

3. Иван Ургант – пресс-секретарь и церемониймейстер Администрации президента.

4. Алексей Панин - уполномоченный по правам животных.

Взамен кандидат получит финансовые и организационные ресурсы для проведения избирательной кампании. Услуги политтехнологов, предвыборные ролики на федеральных каналах и тому подобное будет оплачены из бюджета Бургер Кинг и на пожертвования его гостей. Для уличной агитации привлекут промоутеров компании в каждом регионе присутствия сети. Сбор подписей будет организован непосредственно в ресторанах.

Независимо от итогов кандидату гарантируется 100 000 000 вопперкоинов.

Целевая аудитория кандидата Воппера - те, кто голосуют против всех и те, кто "по приколу".

"Финансирование крупным бизнесом избирательной кампании - нормальная практика во всём мире" - заявили в компании.

19.10.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Статьи

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Почему &quot;Бабушкина крынка&quot; копирует дизайн упаковки...Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки...
В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.
Джек Ма: &quot;Цифровая революция сделает людей более...Джек Ма: "Цифровая революция сделает людей более... (1)
Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.
Платное ТВ собрало базуПлатное ТВ собрало базу
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...
В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.
Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество...Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество... (2)
Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Business Ethics, реклама с участием сексуально привлекательных женских моделей вызывает у женщин косвенную агрессию.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

19.10.2017 - 13:53
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация