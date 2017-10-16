Анализ рынков

Дефлятор и инфляция почти сравнялись

Дефлятор и инфляция почти сравнялись

Исследовательский холдинг Ромир разработал методику расчета статистического индекса – дефлятора, отражающего реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Основой для расчета являются данные о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. По итогам сентября дефлятор получил значение в -0,1% при официальной инфляции, рассчитанной Росстатом, в -0,15%. То есть уже второй месяц подряд инфляция и дефлятор остаются на очень близких позициях, хотя накопленные значения двух индексов по-прежнему разнятся на полпроцента. Отрицательное значение дефлятора в сентябре, как и в августе, объясняется сохранившимися сниженными ценами на ряд сезонных продуктов по причине рекордного урожая. В сентябре россияне платили за привычные продукты и товары на -0,3%, чем месяцем ранее.

Официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем. Это было доказано, в том числе, нобелевским лауреатом Кристофером Симсом. Разработанная им методика «векторной авторегрессии» доказывает влияние временных изменений в политике на макроэкономику, т.е. фактически вскрывает зависимость между изменением процентных ставок центральных банков и уровнем инфляции. Таким образом, официальные показатели инфляции можно считать объективными с некоторыми ограничениями.

В основе расчетной методики лежат данные о реальных ценах и реальном потреблении россиян, полученные при помощи панели домохозяйств Romir Scan Panel*. Сложному многофакторному анализу подверглись более 10 млн. покупок, фактически совершенных жителями российских городов в 2008-2015 годах. По результатам анализа была построена структура потребления российских домохозяйств, определены товарные группы с высокой степенью пенетрации**, в каждой из которых были выбраны отдельные товары (SKU***) с максимальной пенетрацией. Всего было отобрано 156 наименований в категориях продукты питания, промтовары, лекарства, корм для домашних животных, алкоголь и табак.

Для установления корректных пропорций между различными категориями товаров были проанализированы фактические объемы потребления по различным категориям за период с 2008 по 2014 год, после чего произведен расчет пропорций объемов и стоимости продуктов. При расчете дефлятора также используются среднемесячные цены на услуги ЖКХ и бензин.

*(Подробнее с методикой расчета дефлятора можно ознакомиться по запросу).

Уже второй месяц подряд сезонное снижение цен на продукты и в частности на овощи и фрукты позволяет россиянам экономить. Сокращаются общие повседневные расходы в силу снижения цен, а не отказа от покупки каких-либо товаров. Соответственно снижается и дефлятор. Правда, в сентябре значение дефлятора хоть и осталось в минусовой зоне, подобно августу, но оказалось немного выше. Так, значение индекса личной инфляции россиян в сентябре, согласно сделанным им покупкам и платежам, остановилось на отметке в -0,1%. Официальная же инфляция, по расчетам Росстата, в сентябре составила -0,15%  (см. Диаграмму 1). То есть параллель двух индексов сохранилась и в первом осеннем месяце.

Диаграмма 1. Ежемесячное сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением индекса инфляции по данным Росстата (в % к предшествующему периоду). Сентябрь 2016 – сентябрь 2017.

                       

Однако накопленные с начала года значения дефлятора и инфляции по-прежнему разнятся – 2,2% и 1,8% соответственно. Такой разрыв в полпроцента, напомним, образовался по итогам августа и сохранился в сентябре (см. Диаграмму 2).

Диаграмма 2. Сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением индекса инфляции по данным Росстата (в % к предшествующему периоду). По годам. Данные с учетом сентября 2017.

 

Отрицательное значение дефлятора в сентябре, как и в августе, объясняется сохранившимися сниженными ценами на ряд сезонных продуктов по причине рекордного урожая. Правда, эта тенденция снижения постепенно идет на убыль. Напомним, что в августе россияне платили за привычные продукты на 1,5% дешевле, чем месяцем ранее. А в сентябре снижение цен на повседневные товары составило уже только -0,3% относительно предыдущего месяца (см. Диаграмму 3).

Диаграмма 3. Дефлятор реальных потребительских цен на ЖКХ, бензин и товары (в % к предшествующему периоду). Сентябрь 2016 – сентябрь 2017.

 

Вероятно, в октябре стоит ожидать возврата дефлятора в положительную зону. Сезонная дешевизна продуктов логично подойдет к концу. Если нашим соотечественникам и захочется сэкономить, то им придется пользоваться уже обычными ценовыми промо-акциями.

* Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 30 000 россиян, 11 000 домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

** Пенетрация (распространенность товарной группы) – определяется как % от всех домохозяйств, зарегистрировавших покупку данной товарной группы в течение месяца.

*** SKU (Stock Keeping Unit) - ассортиментная позиция, единица одной товарной группы, марки, сорта в одном типе упаковки, одной емкости.

17.10.2017

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