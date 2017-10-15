Креатив

Новый визуальный язык Яндекс.Такси

Новый визуальный язык Яндекс.Такси

С начала сентября на дорогах Москвы начали появляться машины с новым брендингом Яндекс.Такси. Это первый шаг по воплощению нашего большого проекта — нового визуального языка. Так что пришло время рассказать, зачем мы затеяли этот проект, почему обратились за помощью к дизайн-студиям, что в итоге получилось и как с этим жить дальше.

Визуальный язык помогает бренду общаться с людьми в одной тональности, в одном стиле и не теряться среди голосов других брендов. Это система использования всех элементов фирменного стиля, его интонация.

Вот как на своих языках говорят Airbnb, IKEA, Dropbox и ещё несколько не менее известных компаний:

Зачем нам новый визуальный язык?

Оказалось, что визуальный язык Яндекса не достаточно полный для работы с реальными объектами в реальном мире. Исторически так сложилось, что коммуникация сервисов Яндекса на 90% сосредоточена в диджитале (интерфейсы, баннеры, лендинги, иллюстрации для блога). Яндекс.Такси тоже сервис, но в отличие от остального семейства мы очень тесно соприкасаемся с офлайновыми вещами.  По сути — живём далеко за пределами экрана смартфонов. А там всё по-другому.

Во-первых, иначе воспринимается информация. Во-вторых, время контакта с брендом сильно отличается. В-третьих, с нашим брендингом ездит огромное количество автомобилей, к которым сложно применить правила цифрового мира — они должны быть заметными под разными углами, с разного расстояния, днём и ночью, в слякоть и снег.

Каким должен быть визуальный язык Яндекс.Такси?

Ответа на этот вопрос у нас до сих пор нет. Есть желание сделать убедительно, заметно и практично. О том, что такое заметность для сервиса — спорили до хрипоты (до сих пор не сошлись), зато в процессе выработали список практических требований:

  • Выделяться как на фоне конкурентов, так и традиционных служб такси
  • Быть функциональными и удобными для людей
  • Не кричать, оставаться спокойными и человечными
  • Отражать ценности бренда
  • Быть узнаваемыми на любых носителях
  • Не использовать шашечки

Какие были ограничения?

Конечно же мы попробовали справиться с задачей собственными силами. И в процессе столкнулись с ограничениями, которые предопределили направление.

1. Преемственность

Нельзя просто взять и полностью переделать визуальный язык бренда. Нам важно сохранить логотип, шрифт и фирменные цвета.

2. Консистентность

То, что хорошо подходит для баннера, должно так же хорошо работать в наружной рекламе или сувенирной продукции.

3. Все автомобили разные

Они отличаются моделями, формой, зонами для брендирования. В нашей системе брендирования больше 500 автомобилей разных форм и размеров. Кроме того, в некоторых регионах и странах, где мы работаем, существуют собственные законы о том, как должны выглядеть такси — всё это нужно учесть.

Старый брендинг автомобиля в зависимости от географии и цвета кузова

4. Бюджет на оклейку машины

Понятно, что чем меньше будет стоить оклейка машины — тем лучше. Мы не должны сильно обременять свой бюджет и бюджет наших партнёров-таксопарков. Плюс, мы не можем на 100% контролировать качество, выпускать и поддерживать гайдлайны оклейки во всех странах и регионах, где работаем. Поэтому брендинг должен быть простым в производстве, чтобы минимизировать количество ошибок, и гибким, чтобы подходить под разные модели и разный цвет машин, для разных ситуаций и тарифов.

Команда и тендер

Такое случается: в какой-то момент мы внутри просто устали от споров про разные варианты — у нас начали замыливаться глаза. На каждое «да» у команды возникало с десяток «но». Тогда мы решили привлечь внешних экспертов, которые смогли бы взглянуть на задачу свежим взглядом. И… объявили тендер, хотя знали, что в дизайнерской среде к такому относятся довольно скептически.

Мы связались с ведущими российскими студиями и рассказали о себе и своих хотелках. Объяснили, что работа будет оплачена — это не какое-то там тестовое задание, а настоящее исследование, которое требует сильного погружения и отнимает много времени. По каждому варианту отдавали свой фидбек, общались, общались, общались. В конце концов, тендер же должен быть открытым, прозрачным и максимально комфортным для всех участников процесса.

Результаты получились разными.

Примеры работ участников тендера

Работая с командами удалённо, важно найти общий язык и подробно всё объяснить. Ведь чем глубже зарываешься в предмет и проблематику, тем точнее будет каждый новый подход. Из всех участников лучше всего мы поняли друг друга со студией ONY. Выбрав их концепцию в качества отправной точки, мы пришли к результату, который нравится нам всем.

По словам Сергея Лавриненко, арт-директора ONY, задача была такой:

«В дизайне мы стремились создать ощущение комфортного будущего. Не космос и летающие автомобили, а нечто такое удобное и легкое, доступное уже сейчас».

 

А теперь подробности

1. Иконка приложения

Нам понравилась иконка — своей простотой и функциональностью. Её легко найти на экране и она сохраняет преемственность цветового кодирования. Пропорции 1:2 — проще некуда. А самое главное, из таких блоков легко собрать всё остальное: интерфейс приложения, рекламу, схему брендирования автомобиля.

Так, например, на автомобиле не нужно пытаться совместить маленькую иконку и логотип, потому что в новой цветовой схеме автомобиль сам является одной большой иконкой.

2. Машины

Самое важное для пользователя: быстро узнать машину (Это же едет Яндекс.Такси) и опознать её (Да это же ко мне машина). Эти задачи решают схема брендирования и большой бортовой номер.

Элементы брендирования могут меняться — соотношение цветов, углы наклона и так далее. Неизменными остаются номер и логотип.

«Для «Яндекс.Такси» мы хотели добиться функциональной чистоты и простоты, сделать визуальный язык инструментом, который улучшает пользовательский опыт. Мы старались найти функциональное решение в брендинге и помочь пользователям найти на улице свое такси» — рассказал по итогам работы Макс Орлов, основатель и креативный директор ONY.

3. Другие форматы

Даже если человек не заметит логотип Яндекс.Такси в наружной рекламе, он всё равно увидит ту же иконку из больших блоков. То же и с сувенирами, тейблтентами, баннерами в диджитале — блочная система и фирменные цвета.

Что дальше

Сейчас мы работаем над интерфейсом мобильного приложения, думаем над приложением для умных часов, смотрим, как новый визуальный язык можно разложить на рекламные форматы, видеоролики и даже иллюстрации.

Нам удалось сохранить всё то хорошее, что было в генах Яндекса: уважительное отношение друг к другу и пользователю. Лично наши внутренние ограничения стали тем вектором, в направлении которого мы двигались — с этим визуальным языком мы стали сильно счастливее.

Спасибо всей команде, которая участвовала и продолжает участвовать в этом проекте: Яндекс.ТаксиСарги́с Арутюнян, Александр Вотинов, Дарья Золотухина, Александра Стародубцева, Александр Ткаченко. ONY: креативные директора: Максим Орлов, Сергей Сережин; арт-директор: Сергей Лавриненко; дизайнеры: Антон Петров, Андрей Жандаров, Линда Косичкина; аккаунт-директор: Алена Сологуб; стратег: Анна Петрушина.

16.10.2017

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