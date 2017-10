6 важных уроков про упаковку (советы Ларса Валлентина)

Сам он говорит: «Самым существенным в работе является обмен информацией. Я охотно передаю свои знания, при этом получаю новые, которыми, в свою очередь, делюсь дальше. Только так может появиться ноу-хау в дизайне упаковки, которое может развиваться».

Stora Enso выступила генеральным партнёром прошедшей конференции. Мы побывали на выступлении Ларса в Москве и хотим поделиться с вами самыми интересными тезисами из его выступления.

Итак, 6 важных уроков про упаковку от Ларса Валлентина.

УРОК 1. Потребители не едят логотипы, они едят продукты.

Зачастую в дизайне упаковки самое выигрышное место отводят под логотип производителя, да и размер для него выбирают немаленький. При этом важно помнить, что в первую очередь покупателей привлекает изображение самого продукта или (например, в случае с детьми) визуальный/графический образ бренда. Именно на них и стоит акцентировать внимание.

УРОК 2. Не занимайтесь простым информированием. Коммуницируйте.

Иногда создатели упаковки стремятся нанести на неё как можно больше информации, считая, что вся она очень важна и интересна потребителям. Это не так. Намного важнее донести коммуникацию бренда, и это совсем не обязательно делать текстом.

УРОК 3. Используйте паттерны и углы упаковки.

Хороший паттерн – это отличная основа для узнаваемого дизайна. Используйте его на всех видах упаковки и маркетинговых материалах для большей узнаваемости. И не забывайте, упаковка трёхмерная, используйте все её стороны.

УРОК 4. Никогда не забывайте про креативность и юмор. Будьте смелыми.

Креативная и забавная упаковка – это то, что запоминается покупателю проще всего. Попробуйте применить свою креативность, и вас сразу приятно удивят выросшие продажи.

УРОК 5. Увеличьте изображение ещё больше. Или просто не приходите на работу.

Многие дизайнеры упаковки с опаской увеличивают названия и не выходят за пределы упаковки. Бояться этого не нужно, ведь с этим ваш товар только станет смотреться ещё выигрышнее. Поэтому «make it bigger or stay at home» (с) Lars Wallentin.

УРОК 6. Не бойтесь меняться. Даже великие бренды делают это.

И, надо сказать, только выигрывают от этого.

Ларс абсолютно убежден, что любой бренд-бук не должен быть длиннее 4 страниц, ведь единственное, что на что нужно обращать внимание – это узнаваемость бренда. А всё остальное – это поле для творчества дизайнера и бренд-менеджера.

Любимая фраза Ларса: «Удивляй, или тебя не заметят!», а за плечами множество успешных проектов.

Мы в Stora Enso достоверно знаем, что правильная упаковка может значительно повысить продажи и изменить отношение покупателей к продукту.