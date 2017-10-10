В России произвели первую крафтовую водку

Возрождая традиции производства и потребления русских благородных крепких напитков, компания «Культура русского застолья» и завод «БрянскСпиртПром» выпустили с радикально обновленной рецептурой крафтовую гастрономическую водку «Борщевка».

Впервые гастрономическая водка «Борщевка» была представлена рынку в 2015 году. Овощи и пряности, формирующие вкус борща – самого известного в мире русского блюда, – легли в основу вкуса и дали имя напитку. Набор ингредиентов для приготовления Борщевки является уникальным, а настой капусты никогда ранее не использовался при производстве алкоголя.

С момента запуска бренда работы по совершенствованию рецептуры напитка не прекращались. Почти три года продолжалось изучение архивов, эксперименты и дегустации. Ориентиром послужило технология производства «дворянских водок» – напитка, неизменно сопровождавшего великосветский закусочный стол. Именно дворянская водка прославила Россию, её дарила Екатерина Великая шведскому королю Густаву, немецкому – Фридриху Великому, философам Вольтеру и Канту.

Следуя традициям производства дворянских водок, в новой рецептуре соединены в единый букет зерновой дистиллят, настои и ароматные спирты, полученные путем мацерации (настаивания) с последующей перегонкой через медный аламбик. Крафтовым напиток делают авторские рецептуры, ручное купажирование, экологически чистые ингредиенты. Дистиллят, настои и ароматные спирты мастер купажа Дмитрий Бутыркин купажирует лично. Борщёвка производится небольшими партиями, не содержит сахара и глютена. Крепость напитка традиционна для дворянских водок и питей той поры – 38,5%.

Борщёвка предназначена для людей, которые ценят добротную русскую кухню и желают получить от застолья истинное гастрономическое удовольствие. Великолепный вкус напитка нашел свое отражение в новом слогане бренда: «Вкусно по-русски». Новая Борщевка станет вкусным украшением праздничного и душевного русского застолья.

Линейка бренда включает в себя три позиции:

Борщёвка оригинал

Вкус насыщенный, объёмный. Прослеживаются оттенки лёгкой сладости хлеба и вкуса свежей капусты, тмина, лаврового листа.



Борщёвка с огоньком

Вкус мягкий, мощный, тёплый. Во вкусе отчётливо чувствуются оттенки красного острого перца, чеснока в сочетании с пряными травами.



Борщёвка с холодком

Деликатный, комплексный вкус. Гармоничное сочетание ноток укропа, свежего огурца, мяты и душистых трав.

Наряду с рецептурой была обновлена упаковка продукта – стали более премиальными логотип, форма горлышка бутылки и деревянная укупорка. На этикетке сделан акцент на гастрономичность напитка, а также появились пиктограммы, раскрывающие его основные преимущества. Во избежание контрафакта стекло эмбоссировано именем бренда на двух языках.

Также разработана подарочная коробка, знакомящая с подробностями производства напитка, особенностями каждого вкуса и особым рецептом приготовления борща с использованием Борщевки.

Презентация продукта состоялась на международном фестивале «Крепкий мир» 27 сентября, её проводил Эркин Тузмухамедов – признанный эксперт в области алкогольных напитков.

«Впервые на рынке появился первый доступный широкому потребителю продукт, который раньше и назывался водкой, – вкусный и насыщенный благородный напиток, который будет украшением закусочного стола. Такого класса напитки считаются безвозвратно утерянными, а теперь мы можем ими насладиться в современной интерпретации», – отметил он во время презентации.

На презентации Эркин продемонстрировал, насколько сложен напиток в производстве: он выгнал один ароматный спирт на двух разных перегонных кубах, получив два абсолютно разных напитка при одинаковых ингредиентах и пропорциях.

«И это только один ингредиент. А в Борщёвке их 9! Производство такого продукта – филигранная работа, это высший пилотаж», - подытожил он.

5 октября Борщевка была презентована на восьмом алкосаммите «Самогонный Давос» - фестивале, где собираются лучшие производители авторских дистиллятов, эксперты и любители вкусовых напитков. В рамках ежегодного конкурса среди 76 участников Борщевка взяла одну из высших наград – приз зрительских симпатий!