Пятиминутный ролик МТС набрал миллион просмотров на Yotube за два дня и впервые попал в раздел "В тренде"

МТС запустил нестандартную кампанию в рамках празднования Дня Мобильного интернета. Ролик с участием Дмитрия Маликова, МС Хованского и Иды Галич набрал более миллиона просмотров и стал первым видео МТС, которое попало в топ-тренды YouTube.

В День Мобильного интернета, 30 сентября, в Рунете развязался баттл между певцом и «императором» Twitter Дмитрием Маликовым и скандальным видеоблогером Хованским, которые поспорили на тему того, кем бы стал каждый из них без мобильного интернета.

По мотивам этой истории вышел клип «Ты один, ты такой», который за первые два дня с момента публикации на YouTube набрал более миллиона просмотров, 17 000 реакций и около 700 комментариев.

По постапокалиптическому сценарию клипа очередной вирус оставил человечество без интернета. История разворачивается в баре, где главные герои ностальгируют по временам, когда был интернет и по возможностям, которые он давал.

Режиссер в клипе органично обыграл поведение героев в интернете: знаменитые вайны Иды Галич, острые высказывания Юрия Хованского и самоиронию Дмитрия Маликова.

Юрий Хованский – автор слов и аранжировки музыки в ремейке клипа известного хита Дмитрия Маликова «Ты одна, ты такая». Режиссер клипа Василий Сигарев – лауреат премий «Дебют», «Антибукер», «Эврика», «Новый стиль», «Evening Standard Awards», снявший фильмы «Страна Оз» и «Волчок». Оператор Марк Зисельсон известен киноработами «Про любовь. Только для взрослых» (2017), «Игрок» (сериал, 2016). Сценарист клипа – стендап-комик Антон Курильчик.

Команда:

МТС:

Наталия Глаголева

Мария Яковлева

Ксения Сергачева

Марина Зайцева

Юлия Кульбацкая

Екатерина Гончарова

Производство Stink

Режиссер: Василий Сигарев

Оператор: Марк Зисельсон

Художник: Ася Давыдова

Монтаж: Илья Малов

Постпродакшн: Анна Петрова

Продюсер: Татьяна Очинская

Исполнительный продюсер: Ольга Куликова

Агентство Mosaic

Креативный директор Сергей Смыслов

Копирайтер Вячеслав Волков

Аккаунтская команда: Андрей Рыбушкин, Ирина Красовская, Александр Владимирцев

Продюсер: Анастасия Балайкина

Справка

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