Publicis Russia и Renault сняли историю о настоящем

Креативное агентство Publicis Russia и Renault сняли ролик для модели Duster в рамках совершенно новой коммуникационной платформы. Бренд отошел от формата стандартных продуктовых кампаний и включил в свою коммуникацию сторителлинг — ролик строится на полноценной истории с завязкой, развитием действия и кульминацией, с живыми героями и эмоциями.

Рёв двигателя, переключение коробки передач, резкие маневры, поднимающие пыль на дорогах, красивая музыка и голос за кадром с мотивационными фразами «будь быстрее, не останавливайся, преграды больше не страшны» и т.п. – примерно так можно описать большинство продуктовых роликов автомобильный категории. Новый ролик Renault Duster — это история, где во главе человек. Герой путешествует, чтобы найти своего брата, а автомобиль помогает ему в этом.

«Renault – это честный бренд, который не ставит себя впереди человека, и не разговаривает менторским тоном. Это надежный друг, который поможет реализовать твою тягу к приключениям. Честность – это, в том числе, визуальное понятие, и мы очень рады, что на этом проекте удалось поработать с топовой русской командой: режиссером Филиппом Юрьевым, операторами Денисом Фирстовым и Игорем Киселевым. Молодые русские режиссеры и операторы – одни из лучших в мире, и мы очень рады делать проекты, которые это подтверждают», – комментирует креативный директор Publicis Communications Russia Михаил Устинов.

Состав творческой группы:

Клиент:

Marketing Director: Francisco Hidalgo-Marques

Head of Marketing Communications: Анастасия Макаркина

Агентство:

Креативный директор: Михаил Устинов

Директор по стратегическому планированию: Александр Миров

Сlient Service Director: Илья Хрущев

Продюсер: Алексей Васильев

Продакшен: ParkProduction

Режиссер: Филипп Юрьев

Операторы: Денис Фирстов, Игорь Киселев