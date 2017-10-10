Publicis Russia и Renault сняли историю о настоящем
Это история о настоящих братьях, которым не страшно расставание, и настоящем внедорожнике Renault Duster, которому не страшны расстояния.
Креативное агентство Publicis Russia и Renault сняли ролик для модели Duster в рамках совершенно новой коммуникационной платформы. Бренд отошел от формата стандартных продуктовых кампаний и включил в свою коммуникацию сторителлинг — ролик строится на полноценной истории с завязкой, развитием действия и кульминацией, с живыми героями и эмоциями.
Рёв двигателя, переключение коробки передач, резкие маневры, поднимающие пыль на дорогах, красивая музыка и голос за кадром с мотивационными фразами «будь быстрее, не останавливайся, преграды больше не страшны» и т.п. – примерно так можно описать большинство продуктовых роликов автомобильный категории. Новый ролик Renault Duster — это история, где во главе человек. Герой путешествует, чтобы найти своего брата, а автомобиль помогает ему в этом.
«Renault – это честный бренд, который не ставит себя впереди человека, и не разговаривает менторским тоном. Это надежный друг, который поможет реализовать твою тягу к приключениям. Честность – это, в том числе, визуальное понятие, и мы очень рады, что на этом проекте удалось поработать с топовой русской командой: режиссером Филиппом Юрьевым, операторами Денисом Фирстовым и Игорем Киселевым. Молодые русские режиссеры и операторы – одни из лучших в мире, и мы очень рады делать проекты, которые это подтверждают», – комментирует креативный директор Publicis Communications Russia Михаил Устинов.
Состав творческой группы:
Клиент: Marketing Director: Francisco Hidalgo-Marques Head of Marketing Communications: Анастасия Макаркина
Агентство: Креативный директор: Михаил Устинов Директор по стратегическому планированию: Александр Миров Сlient Service Director: Илья Хрущев Продюсер: Алексей Васильев
Продакшен: ParkProduction Режиссер: Филипп Юрьев Операторы: Денис Фирстов, Игорь Киселев
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