Не ролик, а "конфетка" создан Havas Life для Fruit-tella Tempties

Насколько сочным, красочным, притягательным и нестандартным может быть рекламный ролик? Настолько же, насколько и сам продукт. Компания Perfetti van Melle начинает рекламную кампанию нового формата мармеладок Fruit-tella Tempties.

Разработкой рекламной кампании занималось агентство Havas Life. Перед креативной командой стояла задача заинтересовать новыми необычными конфетками – ягодными мармеладками в йогуртовой глазури - новую для бренда Fruit-tella аудиторию - молодых современных девушек.

В процессе работы над брифом стало очевидно, что порой девушки хотят просто насладиться моментом, потакая своим маленьким желаниям.

Именно очарование этого me-moment, перед которым, как и перед новыми драже Fruit-tella Tempties, не может устоять ни одна девушка, решили визуализировать креативщики.

В результате получилось очень стильное, выразительное и визуально вкусное видео, в котором переданы мир грез и фантазийное настроение девушек. Все, что они так любят, включая сочные клубнику, малину, мармелад и нежный йогурт.

Александр Прокофьев, Group Brand Manager Perfetti Van Melle: «Мы не просто создаем новый продукт в категории современных конфет, мы предлагаем девушкам осуществить мечту об идеальной сладости. Задавая по сути новые стандарты в производстве мармелада и в коммуникации для потребителей кондитерских изделий, мы ожидаем, что наша новинка Fruit-tella Tempties станет со временем неотъемлемой частью каждой женской сумочки в России».

Ролик получился современным, арт-директорским, на пике моды с ее яркими образами, с игрой масштабов в стиле «Алисы в стране Чудес», актуальной колористикой. Всю гамму ощущений помогают прочувствовать необычная музыка и легкий саунд-дизайн. Ролик пробуждает чувства, будоражит воображение, вдохновляя попробовать новые конфетки Fruit-tella.

Для съемок ролика был приглашен известный французский режиссер Jeremy Charbit, с которым уже не первый раз сотрудничает агентство за его особую любовь к женственным образам и деталям. Весь продакшн от сьемок до финальной графики был осуществлен компанией «Filmservice».

Евгения Арабкина, креативный директор Havas Life: «Создавать ролики подобного уровня – настоящее удовольствие для креатива. Но такое высокое качество невозможно без работы в команде. К счастью, в этом проекте сошлось все – уникальный продукт, партнерское доверие в работе с клиентом, горящие сердца креатива, чувство стиля режиссера, перфекционизм продакшена, правильный медиа- плейсмент».

Размещением кампании Fruittella Tempties на крупнейших федеральных и тематических ТВ и диджитал каналах будет заниматься медийное агентство Havas Media, выбрав для этого проекта релевантные для молодой женской целевой аудитории каналы – ТНТ, СТС, Муз-ТВ, Пятница, Ivi.ru, Rutube.ru, Youtube.com, Smart TV и другие.

Диджитал кампания будет дополнена размещением в социальных сетях со специально созданными 6 секундными роликами, позволяющими максимально быстро захватить внимание пользователя и увеличить запоминаемость продукта.

Также в рамках кампании будут запущены видеоролики в Stories Instagram - это сравнительно новый рекламный формат, работающий на прогрессивную молодую часть целевой аудитории.

Диджитал кампания идет как в десктопе, так и в мобайле, что позволяет создать максимальный охват и поймать пользователя в разные моменты консьюмер-пути.

Стратегия продвижения бренда была осуществлена в новом формате сотрудничества между агентствами группы Havas. На глобальном уровне креативные, диджитальные и медиа-подразделения Havas начинают работать в интегрированном формате Havas Village. Это один из первых примеров совместной работы и будущей интеграции на российском рынке.



Старт кампании состоялся 18-го сентября и она продлится до 12-го ноября. В рамках размещения планируется охватить более 80% целевой аудитории.

Perfetti Van Meller

Xavier Bafalluy Marketing Director Perfetti Van Meller

Александр Прокофьев Group Brand Manager Perfetti Van Meller

Анна Козлова Brand Manager Perfetti Van Meller

HAVAS

Евгения Арабкина, HAVAS Life Creative director

Людмила Агафонова, Art director

Крамар Василина, Copywriter

Анастасия Шамаро, Senior producer

Алексей Злобин, Post production producer

Ирина Коновалова, Strategic planning director

Анастасия Бойкова, Senior strategic planner

Алла Рачкова Client service director

Мария Керенцева Senior account manager

Екатерина Молчанова, Group account director

Юлия Бельская, Head of strategy

Кира Виноградова, Media group head

Ольга Королькова, Digital group head

Filmserviсe Production

Jeremy Charbit, Director

Максим Жуков, DOP

Григорий Пушкин, Production Designer

Екатерина Гетта, Executive Producer

Polina Svinukhova, Producer

Галина Масленникова, Stylist

Елена Зубарева, Make-up artist

Marina Melent’eva, Hair stylist