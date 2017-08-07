Жители России отказываются от раскрученных брендов

При выборе продуктов жители России все больше смотрят на цены, сообщают «Известия». Поэтому они отказываются от известных брендов и предпочитают более дешевые товары собственных торговых марок (СТМ) ритейлеров. Особенно популярны молочные продукты, консервированные и замороженные овощи, а также напитки. В крупных розничных сетях пятую часть всех проданных товаров составляют СТМ

Россияне стали рациональнее подходить к выбору товаров. 41% горожан начал отдавать предпочтение более дешевым маркам продуктов питания. Если в 2013 году треть граждан была готова переплатить, но купить товар известной фирмы, то в 2017 на это идет только четвертая часть потребителей. Такое положение дел способствует росту популярности собственных торговых марок больших розничных сетей.

— Потребители стали больше доверять продукции СТМ, что подтверждает устойчивый рост объема продаж, — подтвердила директор по коммуникациям компании «Ашан Россия» Мария Курносова. — Так, в 2015 году доля продаж товаров под собственными торговыми марками равнялась 20,4%, а в 2016 году она увеличилась до 24%. Ценовая разница между продукцией собственных торговых марок «Ашан» и товарами крупных брендов в среднем составляет 20–30%.

Исследователи проследили на примере молока, как приверженцы СТМ выбирают товар. Прежде всего они смотрят на проходящие акции и актуальные скидки. Во вторую очередь обращают внимание на сроки хранения. Затем — на жирность продукта и удобство упаковки. Известность марки не так важна потребителям СТМ, как остальным покупателям молока. Эксперты считают, что широкое распространение собственных торговых марок стало следствием приспособления потребителей и бизнеса к новым условиям.