Жители России отказываются от раскрученных брендов
Покупатели крупных городов все чаще отдают предпочтение товарам, которые выпущены под маркой ритейлеров.
При выборе продуктов жители России все больше смотрят на цены, сообщают «Известия». Поэтому они отказываются от известных брендов и предпочитают более дешевые товары собственных торговых марок (СТМ) ритейлеров. Особенно популярны молочные продукты, консервированные и замороженные овощи, а также напитки. В крупных розничных сетях пятую часть всех проданных товаров составляют СТМ
Россияне стали рациональнее подходить к выбору товаров. 41% горожан начал отдавать предпочтение более дешевым маркам продуктов питания. Если в 2013 году треть граждан была готова переплатить, но купить товар известной фирмы, то в 2017 на это идет только четвертая часть потребителей. Такое положение дел способствует росту популярности собственных торговых марок больших розничных сетей.
— Потребители стали больше доверять продукции СТМ, что подтверждает устойчивый рост объема продаж, — подтвердила директор по коммуникациям компании «Ашан Россия» Мария Курносова. — Так, в 2015 году доля продаж товаров под собственными торговыми марками равнялась 20,4%, а в 2016 году она увеличилась до 24%. Ценовая разница между продукцией собственных торговых марок «Ашан» и товарами крупных брендов в среднем составляет 20–30%.
Исследователи проследили на примере молока, как приверженцы СТМ выбирают товар. Прежде всего они смотрят на проходящие акции и актуальные скидки. Во вторую очередь обращают внимание на сроки хранения. Затем — на жирность продукта и удобство упаковки. Известность марки не так важна потребителям СТМ, как остальным покупателям молока. Эксперты считают, что широкое распространение собственных торговых марок стало следствием приспособления потребителей и бизнеса к новым условиям.
08.08.2017
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