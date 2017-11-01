Анализ рынков

Исследование GfK: Как состав и место производства продуктов влияют на их выбор потребителем

Исследование GfK: Как состав и место производства продуктов влияют на их выбор потребителем

«Без ГМО» и «без сахара»: топ факторов, влияющих на выбор потребителем продуктов питания. Россия в топ-5 стран по доле потребителей, предпочитающих безглютеновые продукты.

Почти половина респондентов, принявших участие в опросе GfK, сообщили, что отдают предпочтение продуктам с «низким содержанием или отсутствием сахара» и «без ГМО». Кроме того, среди значимых факторов, влияющих на выбор, – низкое содержание соли, натуральность, низкая жирность и наличие витаминов или минералов.

GfK провела опрос 23 тыс. потребителей в 17 странах, включая Россию, чтобы узнать, насколько различные факторы, указанные в составе продуктов, важны для людей при выборе продуктов питания или напитков. Респондентам предлагалось указать степень важности каждого из факторов. Около половины (48 процентов) все опрошенных сказали, что для них «очень важно» отсутствие или низкое содержание сахара в продукте. Столько же респондентов считают важным отсутствие генетически модифицированных ингредиентов.

На третьем месте по степени значимости – низкое содержание соли, этот фактор важен для 45 процентов опрошенных потребителей. И четвертое по доле сторонников место поделили между собой сразу несколько факторов: для 44 процентов респондентов очень важно, чтобы продукт был натуральным, не содержал жиров (либо содержал бы небольшое их количество) и был обогащен витаминами или минералами.

Натуральные компоненты, содержание пробиотиков и витаминов и отсутствие глютена больше волнует людей до 40 лет

Самыми придирчивыми покупателями продуктов питания и напитков оказались респонденты 30-39 лет. Эта аудитория практически всегда указывала степень важности факторов как «очень высокую».

Также стоит отметить, что натуральность продуктов, либо содержание в них витаминов, минералов, пре- или пробиотиков важнее для респондентов в возрасте до 40 лет, тогда как для людей старше 40 эти факторы менее значимы.

Люди с высоким доходом склонны к продуктам без соли, сахара и глютена

Исследование GfK показало, что семьи с более высоким доходом при выборе продуктов питания и напитков уделяют больше внимания всем перечисленным факторам, по сравнению с менее обеспеченными домохозяйствами.

Среди семей с высокими доходами самый важный фактор выбора продуктов – отсутствие ГМО (55 процентов), на втором месте по значимости – отсутствие или низкое содержание сахара (54 процента), на третьем – низкое содержание соли (52 процента). Семьи с низкими доходами тоже обращают внимание на присутствие в составе продуктов ГМО и сахара, однако доля респондентов, указавших эти факторы, как важные, в этой группе существенно меньше: 44 и 43 процента соответственно. Также в числе значимых факторов для домохозяйств с низким доходом оказались натуральность продукта или его ингредиентов, и присутствие в составе витаминов и минералов (по 41 проценту каждый из факторов).

Пол респондентов на предпочтения при выборе продуктов, судя по всему, практически не влияет. Разве что мужчины немного чаще женщин указывали в качестве важных факторов местное происхождение продукта или его ингредиентов, обогащенность (например, витаминами / пребиотиками), отсутствие глютена. Однако разница составила лишь три процентных пункта в каждом случае.

Самыми разборчивыми в еде оказались китайцы

Восемь из девяти предложенных участникам исследования факторов, указанных в составе продуктов, нашли свою самую большую долю сторонников в Китае, за исключением продуктов местного производства. Лидером по доле респондентов, поставивших этот фактор на первое место по значимости, оказалась Италия.

Самое заметное отличие между результатами в Китае и других странах – отношение к содержанию пре- или пробиотиков в продуктах. В Китае этот фактор указали как значимый 54 процента респондентов, тогда как в расположившейся на втором месте по этому показателю Мексике – лишь 33 процента.

В России натуральность продуктов важнее их местного происхождения

Более половины (52 процента) респондентов из России больше всего ценят натуральность при выборе продуктов или напитков. По доле сторонников этого фактора Россия даже оказалась на втором месте среди 17 стран-участниц исследования GfK. Второй по значимости фактор – отсутствие в продукции ГМО (45 процентов), третий – низкое содержание сахара (34 процента).

Что касается местного происхождения продукта или его составляющих – этот фактор оказался не столь важным для участников опроса в России. Его отметили в качестве решающего лишь 29 процентов респондентов. Впрочем, во многих других странах результаты оказались схожи.

02.11.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Измерения

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

В Москве развиваются новые форматы торговых точекВ Москве развиваются новые форматы торговых точек
Новые форматы торговли могут составить конкуренцию сетевым ритейлерам.
Какие навыки помогут не остаться без работыКакие навыки помогут не остаться без работы
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.
Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.
Почему &quot;Бабушкина крынка&quot; копирует дизайн упаковки...Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки...
В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

02.11.2017 - 13:55
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация