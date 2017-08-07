АКАР обновил рейтинг агентств и холдингов в сфере медиабаинга

Расчёт биллингов медиаагентств произведён на основании данных Mediascope по размещению крупнейших рекламодателей на ТВ, включая спонсорские размещения без хронометража, на радио и наружной рекламе, в прессе и интернете.

Для расчёта интернет-биллингов агентств рабочая группа получила от участников рейтинга клиентские листы за отчётный период, а также доли интернет-бюджетов в процентном соотношении к бюджетам оффлайн-размещений в разрезе различных категорий рекламодателей. Таким образом, данные по интернет-биллингу были добавлены в индустриальный медиарейтинг 2017 года, а также учтены при расчёте сводного рейтинга медиаагентств.

Совокупный биллинг — с учётом интернета — представленных в рейтинге агентств по результатам 2016 года составил 275 млрд ₽.

Десятка лидеров:

OMD Optimum Media (OMD OM Group) с совокупным биллингом 18,4 млрд ₽. Starcom (Publicis Media). Лидер прошлого года потерял первую строчку и опустилось на вторую с общим биллингом 17,4 млрд ₽. Media Instinct (OMD OM Group) — 17,3 млрд ₽. ZenithOptimedia (Publicis Media) 17 млрд ₽. Havas Media — 12,7 млрд ₽. Carat — 11, 7 млрд ₽. MediaVest | Spark — 11,4 млрд ₽. Vizeum — 9,7 млрд ₽. OMD Media Direction (входит в Media Direction Group) — 9,5 млрд ₽. MEC — 9,5 млрд ₽.

В рейтинге крупнейших холдингов по объёму медиазакупок в этом году оказалось 11 площадок, которые контролируют распределение рекламных бюджетов в размере почти 228,2 млрд ₽. Лидером является Publicis Media. Следующие позиции соответственно занимают OMD Optimum Media, «АДВ Маркетинговые Коммуникации», Dentsu Aegis Network, Group M, Media Direction Group, Mediaplus Group, Twiga Communication Group, Rain Group, Gram Group, SA Media Group.

Алексей Ковылов, Президент АКАР, генеральный директор Grey, Geometry Global:

«Рейтинг является одним из основных продуктов, которые АКАР предлагает рынку, а также служит стимулом для поддержания конкурентных условий работы агентств в медиа-бизнесе. В этом году медиакомитет АКАР апробировал методологию измерения российского рынка медиазакупок в интернете, которую Sostav.ru впервые представил в прошлом году. Мы нашли приемлемое для участников рынка решение оценки этого сегмента, которое предложили эксперты из индустрии и которое поддержало преобладающее большинство медиаагентств. Рабочая группа по подготовке рейтинга и Комитет медиаагентств Ассоциации не намерены останавливаться в работе по совершенствованию методологии и улучшению качества рейтинга. От нас этого требует начавшийся в 2016 году рост медийной рекламы в России, позитивный прогноз на предстоящий год и, естественно, запрос от участников рынка на объективные и максимально достоверные данные рейтинга».

Методология рейтинга разработана группой АКАР на основании традиционного исследования Ассоциации по российскому рынку медиазакупок 2016. В группу разработчиков также вошли ведущие эксперты индустрии коммуникаций и аналитики портала Sostav.ru.