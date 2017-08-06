De`Longhi и Vitrina A - совместное сотрудничество!

De'Longhi - итальянская группа компаний, крупнейший мировой производитель бытовой техники, основанный в 1902 году в Италии. В этом году компания приняла решение оформить кофецентры в магазинах М.Видео по России.

Для реализации данного проекта была выбрана компания "Vitrina A". В июле был произведён и смонтирован первый магазин, расположенный в ТЦ Метрополис, где каждый может отведать прекрасный кофе из кофемашин De'Longhi!

Кофецентр получился светлым и открытым, что привлекает внимание посетителей. Представлена вся линейка кофемашин, кофе и аксессуаров. Продемонстрировано качественное оформление: вместительные стеллажи, представляющие многочисленную вариацию кофемашин, удобные столы и стулья, а также декоративные лампы. Мониторы, расположенные на колонне, транслируют изображения продукции De'Longhi. Со стороны стеллажей находится видеостена, контент которой регулируется удаленно.

В таком месте всегда приятно находиться, ведь оно специально оборудовано для комфорта посетителей!