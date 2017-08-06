Новости компаний

Бургер Кинг переименует Профсоюзный мост в "Кинг Мост"

Бургер Кинг переименует Профсоюзный мост в &quot;Кинг Мост&quot;

В Тюмени компания Бургер Кинг предложила администрации города переименовать Профсоюзный мост в Кинг Мост за 5 миллионов рублей.

Сегодня на почту администрации города Тюмени на имя главы администрации города Моора Александра Викторовича поступило предложение от сети ресторанов быстрого питания Бургер Кинг: «Переименовать Профсоюзный мост в Кинг Мост», в качестве компенсации компания предлагает 5 миллионов рублей, а также обещает содержать дорожную поверхность моста всегда в идеальном состоянии.

«В Тюмени Бургер Кингов уже больше, чем профсоюзов, поэтому переименование вполне резонно, более того Профсоюзный мост – соединяет 2 ресторана Бургер Кинг на Алебашевской и на Профсоюзной»-  поясняют в пресс службе Бургер Кинг Россия.

Бургер Кинг присутствует в Тюмени с 2013 года, за минувший год в городе открылось 4 новых ресторана.

07.08.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Конструктор сайтов - 10 лучших сервисов для создания сайта в 2017 году.

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Russia.travel - как не развить туризм за 264 миллиона рублейRussia.travel - как не развить туризм за 264 миллиона рублей
Ростуризм запустил Национальный туристический портал Russia.travel в 2013 году, а это четыре года назад. Основу контента портала Russia.travel составляют достопримечательности, исторические места и памятники. Cегодня речь пойдет о первом национальном туристическом сайте России.
Сайт Reddit оценили в $1,8 млрд. Почему он такой дорогой?Сайт Reddit оценили в $1,8 млрд. Почему он такой дорогой?
В конце июля Reddit получил $200 млн инвестиций. Таким образом, бизнес социального новостного агрегатора с месячной аудиторией в 500 млн человек был оценён в $1,8 млрд.
&quot;Инвестпроект у нас не получился&quot;: &quot;Горпечать&quot;..."Инвестпроект у нас не получился": "Горпечать"...
Крупнейшая в Казани сеть торговли периодикой перешла в новое юрлицо и все еще надеется выжить на чипсах и мороженом.
Шеринговые онлайн-сервисыШеринговые онлайн-сервисы
В детстве родители учили нас делиться игрушками и сладостями. Надо сказать, далеко не каждому это было по душе. Но теперь, благодаря возможностям интернета, делиться своим имуществом (и не только) стало намного легче, приятнее и выгоднее.
Стигматы и заплатыСтигматы и заплаты (3)
Вы заметили, что составители рекламных блоков на федеральном телеканале «Россия 1» стали радикально менее привередливы? Я бы даже сказал: всеядны. 

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

07.08.2017 - 18:35
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация