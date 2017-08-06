Бургер Кинг переименует Профсоюзный мост в "Кинг Мост"

В Тюмени компания Бургер Кинг предложила администрации города переименовать Профсоюзный мост в Кинг Мост за 5 миллионов рублей.

Сегодня на почту администрации города Тюмени на имя главы администрации города Моора Александра Викторовича поступило предложение от сети ресторанов быстрого питания Бургер Кинг: «Переименовать Профсоюзный мост в Кинг Мост», в качестве компенсации компания предлагает 5 миллионов рублей, а также обещает содержать дорожную поверхность моста всегда в идеальном состоянии.

«В Тюмени Бургер Кингов уже больше, чем профсоюзов, поэтому переименование вполне резонно, более того Профсоюзный мост – соединяет 2 ресторана Бургер Кинг на Алебашевской и на Профсоюзной»- поясняют в пресс службе Бургер Кинг Россия.

Бургер Кинг присутствует в Тюмени с 2013 года, за минувший год в городе открылось 4 новых ресторана.