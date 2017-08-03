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Яндекс запустил сервис для онлайн-мониторинга СМИ

Яндекс запустил сервис для онлайн-мониторинга СМИ

Интернет, 4 августа 2017 года. Яндекс открыл бета-тестирование Яндекс.Медианы. Сервис поможет специалистам по маркетингу и связям с общественностью следить за тем, что пишут в СМИ об организациях, брендах и других объектах, а также оценивать успешность PR-кампаний. Кроме того, данные Медианы можно использовать для таргетирования рекламы.

ейчас в базе Медианы 25 тысяч российских и зарубежных СМИ. Если нужно оценить интерес СМИ и их пользователей к какой-нибудь компании, сервис найдёт все её упоминания в базе и подготовит отчёт. Медиана покажет, в какой тональности пишут о компании, в каких материалах есть цитаты её представителя, какие посвящены именно ей, а где она упоминается вскользь.
 
Медиана также позволяет посчитать охват аудитории: сервис показывает, сколько материалов об объекте написали за выбранный период и сколько раз пользователи их просмотрели. Если на сайте СМИ установлен счётчик Яндекс.Метрики и его данные открыты, сервис берёт информацию о просмотрах оттуда. Если же владелец сайта предпочёл скрыть данные Метрики или не установил счётчик — количество просмотров рассчитывается по данным поиска Яндекса, Новостей, Элементов и Браузера.
 
Информацию из отчёта Медианы можно выгрузить в Яндекс.Аудитории и сформировать на её основе сегмент для показа рекламы в Директе и Дисплее. Так рекламодатель может найти в базе Медианы аудиторию, которая интересуется брендом, событием или товаром, и продолжить с ней разговор. Например, компания может анонсировать новый продукт, затем найти тех, кто прочёл новость о запуске на разных сайтах, и показать рекламу только им. У данных, выгруженных из Яндекс.Медианы, есть особенность: они показывают краткосрочный интерес аудитории к объекту и недолго остаются свежими, поэтому их лучше использовать сразу.
 
«Одна из наших задач — защитить данные об аудитории каждого издателя и обеспечить анонимность пользователей. Поэтому мы не даём рекламодателям создавать в Яндекс.Аудиториях сегмент меньше чем из тысячи пользователей. А кроме того, позволяем выгружать информацию из отчётов, в которых говорится как минимум о трёх публикациях в трёх разных СМИ с общим количеством просмотров не менее 2000», — говорит руководитель сервиса Денис Озорнин.
 
Яндекс.Медиана — платный сервис. Стоимость отчёта рассчитывается исходя из количества найденных упоминаний об объекте. Подробнее о тарифах и условиях использования можно почитать на mediana.yandex.ru/about#prices.

04.08.2017

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