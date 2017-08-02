Легендарному коктейлю "Джин-Тоник" от компании "ОЧАКОВО" исполняется 20 лет

Это один их первых слабоалкогольных коктейлей, который появился на российском рынке в розничной продаже, а не в барах. Очаковский «Джин-Тоник» фактически сразу стал бестселлером у потребителей и на 10 лет монополизировал за собой звание лидера рынка слабоалкогольных коктейлей.

За два десятка лет было выпущено свыше 76,872 млн. дал этого напитка, он до сих является одним из лидеров рынка. Среди всех коктейлей, которые выпускает компания «ОЧАКОВО», доля «Джин-Тоника» около 78%. Сейчас компания занимает 16% рынка слабоалкогольных коктейлей по России и входит в пятёрку лидеров (данные «Росстата»).

В 1997 году компания «ОЧАКОВО» одной из первых стала выпускать слабоалкогольные коктейли в России. Если раньше подобные напитки можно было попробовать только в барах, то «ОЧАКОВО» предложила их массовому потребителю. Первым и самым знаменитым стал «Джин-Тоник», который положил начало целой серии слабоалкогольных коктейлей в линейке «ОЧАКОВО»: «Джин-Грейпфрут», «Сидор», «Мохито классический», «Мохито-клубничный», «REDDOT», «Водка-Лимон», «Водка-Клюква», «Водка-Смородина», «Глинтвейн Gluckliche Gans».

«Впервые я попробовал джин с тоником за границей, в баре. Мне очень понравился вкус, возникла идея разработать рецептуру и выпускать коктейль в промышленных масштабах. На тот момент мы были одной из немногих компаний в России, которой было это под силу. Мы обладали и технологией, и оборудованием, которые позволили производить этот напиток. Рынок был свободен – фактически мы создали его, предположив, что качественный, абсолютно натуральный и вкусный продукт пробьет себе дорогу. Продажи «Джин-Тоника» взлетели сразу», - рассказывает первый вице-президент компании «ОЧАКОВО» Владимир Антонов.

«Я хорошо помню, как мы выводили на рынок в 90-е годы «Джин-Тоник». Тогда мы три года подбирали рецептуру. На хроматографе изучали содержание популярного английского коктейля. В итоге был разработан «Джин-Тоник» с использованием настоящего можжевелового экстракта. И в общем-то, с рецептурой мы угадали. Наш «Джин-Тоник» уже много лет на рынке и востребован до сих пор», - Наталья Кудрявцева.

За 20 лет рецептура напитка не изменилась, в нем нет консервантов, сахарозаменителей и содержатся только натуральные добавки. «Джин-Тоник» остается одним из самых популярных слабоалкогольных напитков и является классикой на рынке слабоалкогольных коктейлей, несмотря на то что сегодня конкуренция очень высока. Бренд многократно становился обладателем премии «Товар года».