HISTORY проводит ребрендинг и становится более актуальным и динамичным

Телеканал HISTORY, принадлежащий компании A+E Networks, собирает у экранов зрителей в миллионах домов по всему миру. Он успешно совмещает информативность и развлекательную подачу, которая делает знакомство с достоверными фактами по-настоящему захватывающим. Однако история не стоит на месте, и телеканал также стремится к развитию. HISTORY проводит ребрендинг и представляет новый формат, цель которого – показать аудитории, что ход реальных событий не менее интересен, чем художественная выдумка.

В основе обновленной концепции лежит сочетание сильной картинки, остроумной или драматичной подачи и увлекательной информации. Ребрендинг отразит основную позицию телеканала, согласно которой история – вовсе не строгий и скучный рассказ о датах, происшествиях и личностях из прошлого, а яркое и интересное отражение действительности. HISTORY покажет неординарные судьбы реальных людей, невероятные события, которые происходят вокруг, и настоящие приключения.

«Мы хотим предложить аудитории новый современный бренд, который расскажет истории людей и даст им возможность мыслить шире», – комментирует Мелисса Мэдден, руководитель отдела маркетинга A+E Networks по зарубежным рынкам.

Динамичность, более эмоциональная подача и впечатляющие изображения – все это станет частью ребрендинга HISTORY. В дизайне телеканала появятся более яркие и смелые цвета, например, красный – чаще всего им будут выделяться даты премьер и время трансляции передач. Логотип HISTORY, который хорошо знакомый зрителям во многих странах мира, по-прежнему будет узнаваемым, но обретет более современные и стильные версии.

Популярные шоу и программы собственного производства HISTORY, давно полюбившиеся аудитории, продолжат выходить на телеканале. Например, проект «В изоляции», рассказывающий о выживании людей в экстремальных условиях, будет представлен с новыми слоганами: «Человек против опасностей» и «Никаких попутчиков. Никаких контактов. Никакой помощи». Большинство проектов, отражающих интересные особенности реального мира, также будут радовать поклонников после ребрендинга.