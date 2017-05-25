Звонки внутри сети Tele2 − минуты не пропадут

Tele2 запустил новый этап рекламной кампании в поддержку тарифной линейки «Мой Tele2». Наружная реклама, телевизионные и радиоролики демонстрируют уникальный подход Tele2 к наполнению своих тарифов: звонки внутри сети не расходуют пакет минут, включенный в абонентскую плату.
По сюжету герои новых рекламных видеороликов Tele2 предстают в роли знаменитых детективов, которые берутся за расследование очередного дела. Речь идет о пропаже оплаченных абонентом минут – по слухам, «их съедали». Пока сыщики идут по следу, зритель наблюдает атмосферу произведений Конан Дойля: сумеречный лес, густой туман и зловещие голоса диких животных.
Используя дедуктивный метод, сыщики анализируют улику, телефон с нулевым остатком минут, и находят виновных в исчезновении – это звонки внутри сети. Затем детективы оказываются в уютной английской гостиной: за традиционным чаем они обсуждают раскрытое дело и объясняют пострадавшей, как вновь не стать жертвой преступления. Простое решение предлагает Tele2: пропажа минут не грозит клиентам компании, так как звонки внутри сети на тарифах линейки «Мой Tele2» не расходуют пакет.
Новую тарифную линейку оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Абоненты тарифов «Мой Tele2», «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн +» не ограничены в звонках на номера Tele2 по всей России. Разговоры с клиентами Tele2 не расходуют пакет минут, включенный в абонентскую плату. Кроме того, на всех тарифах линейки «Мой Tele2» остатки не использованных в текущем месяце минут, гигабайтов и SMS переносятся на следующий период. Услуга предоставляется бесплатно при своевременном внесении абонентской платы.
Состав творческой группы:
Tele2 Директор по маркетингу – Инна Походня Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара Менеджер по маркетинговым коммуникациям и прямой рекламе – Евгения Рыжова
McCann Креативные директора – Шамиль Шарифьянов, Иван Петухов Директор отдела ТВ-производства – Константин Баландин Руководитель стратегического департамента – Алена Голубева Начальник группы – Дмитрий Хмелевский Старший менеджер по работе с клиентами – Анна Епишенкова
Bazelevs Режиссер –Тигран Бежанов Второй режиссер – Олег Романов Оператор – Максим Жуков Художник-постановщик – Денис Кладиенко Продюсер – Анна Шиманогова
Многие компании, особенно имеющие дело с высокотехнологичными товарами, создали страницы и группы в социальных сетях – это факт. Но еще более неоспоримый факт заключается в том, что без построения настоящего сообщества эти группы остаются всего лишь новостными лентами, дублирующими раздел новостей сайта компании. Особую касту составляют страницы компаний, работающих в сфере hi-tech, IT и telecom. Для эффективной работы в социальных сетях на страницах этих компаний осталось выяснить, что такое «настоящее сообществ» и почему эти компании можно смело выделить в отдельную касту.
Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы.
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.
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