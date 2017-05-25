Звонки внутри сети Tele2 − минуты не пропадут

Tele2 запустил новый этап рекламной кампании в поддержку тарифной линейки «Мой Tele2». Наружная реклама, телевизионные и радиоролики демонстрируют уникальный подход Tele2 к наполнению своих тарифов: звонки внутри сети не расходуют пакет минут, включенный в абонентскую плату.

По сюжету герои новых рекламных видеороликов Tele2 предстают в роли знаменитых детективов, которые берутся за расследование очередного дела. Речь идет о пропаже оплаченных абонентом минут – по слухам, «их съедали». Пока сыщики идут по следу, зритель наблюдает атмосферу произведений Конан Дойля: сумеречный лес, густой туман и зловещие голоса диких животных.

Используя дедуктивный метод, сыщики анализируют улику, телефон с нулевым остатком минут, и находят виновных в исчезновении – это звонки внутри сети. Затем детективы оказываются в уютной английской гостиной: за традиционным чаем они обсуждают раскрытое дело и объясняют пострадавшей, как вновь не стать жертвой преступления. Простое решение предлагает Tele2: пропажа минут не грозит клиентам компании, так как звонки внутри сети на тарифах линейки «Мой Tele2» не расходуют пакет.

Новую тарифную линейку оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Абоненты тарифов «Мой Tele2», «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн +» не ограничены в звонках на номера Tele2 по всей России. Разговоры с клиентами Tele2 не расходуют пакет минут, включенный в абонентскую плату. Кроме того, на всех тарифах линейки «Мой Tele2» остатки не использованных в текущем месяце минут, гигабайтов и SMS переносятся на следующий период. Услуга предоставляется бесплатно при своевременном внесении абонентской платы.

Состав творческой группы:

Tele2

Директор по маркетингу – Инна Походня

Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара

Менеджер по маркетинговым коммуникациям и прямой рекламе – Евгения Рыжова

McCann

Креативные директора – Шамиль Шарифьянов, Иван Петухов

Директор отдела ТВ-производства – Константин Баландин

Руководитель стратегического департамента – Алена Голубева

Начальник группы – Дмитрий Хмелевский

Старший менеджер по работе с клиентами – Анна Епишенкова

Bazelevs

Режиссер –Тигран Бежанов

Второй режиссер – Олег Романов

Оператор – Максим Жуков

Художник-постановщик – Денис Кладиенко

Продюсер – Анна Шиманогова