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Pepsi представляет новый вишневый вкус – Pepsi Wild Cherry

Pepsi представляет новый вишневый вкус – Pepsi Wild Cherry

Новинку легко заметить на полках магазинов – напиток имеет запоминающийся, стильный и яркий дизайн. Дерзкая черно-вишневая этикетка привлекает внимание и отражает суть нового вкуса: сочетание бодрящей колы и ароматной вишни.

Главной особенностью новой Pepsi Wild Cherry стал ее освежающий и интригующий вкус дикой вишни. Почему именно вишня? Опрос покупателей Pepsi® показал[1], что именно вишневый вкус является самым ожидаемым и нравится потребителям так же сильно, как вкус классической Pepsi®. Вишня придает напитку тонкий фруктовый аромат и приятную кислинку, гармонично сочетаясь со вкусом колы.

Неслучайно новая Pepsi Wild Cherry появилась в продаже именно весной, когда в воздухе витает легкое и радостное настроение, и всем так хочется получить больше ярких эмоций и новых впечатлений. Весной начинают цвести вишневые сады, а согласно статистике, на одном вишневом дереве распускается до 7000 цветов каждый год. Сложно придумать более подходящую атмосферу, чтобы попробовать новый удивительный вкус Pepsi Wild Cherry!

Pepsi Wild Cherry, представленную в четырех популярных форматах (в алюминиевой банке 0.33 л, а также в пластиковых бутылках 0.6 л, 1.25 л и 1.75 л), уже сегодня можно найти на полках всех торговых сетей России. Напиток не содержит сахар, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет максимальный вкус без калорий.

 

[1] По данным Ipsos TURF test 2016

25.05.2017

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