ASGARD Branding разработал дизайн упаковки минеральной воды VEDUCHI
25.05.2017
Еще статьи по теме
- Летний дизайн стенда горного курорта "Роза Хутор" (1) - 24.03.2017
- ASGARD Branding разработал дизайн упаковки "Риностоп Аква" - 02.02.2017
- Новогодняя упаковка VinCode Глинтвейн от Asgard Branding - 21.11.2016
- Asgard Branding прорекламировал жилой комплекс Aurinko Бор - 07.11.2016
- Яркий стиль для туристического агентства "Вокруг Сочи" (2) - 10.10.2016
- Asgard Branding разработал презентационное издание Abrau Delux Club - 30.08.2016
- Asgard Branding и ГК "Алкон" сделали БУМ - 23.08.2016
- Дизайн упаковки нового лимитированного напитка Marty Ray Тропик - 03.08.2016
- "Asgard Branding" разработал стиль ресторанов "Marketplace" - 17.03.2014
- Корпоративный стиль компании "Frujet" - 30.12.2013
- все статьи по теме...
Комментарии
Написать комментарий