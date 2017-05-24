Брендинг

ASGARD Branding разработал дизайн упаковки минеральной воды VEDUCHI

ASGARD Branding разработал дизайн упаковки минеральной воды VEDUCHI

Агентство ASGARD для компании «Чеченские Минеральные Воды» завершило работы по дизайну товарной марки и упаковки минеральной воды VEDUCHI.

Название «Ведучи» имеет географическое происхождение. Так называется село в Чеченской республике и горнолыжный курорт, расположенные возле живописного Аргунского ущелья.

Перед агентством была поставлена задача создать уникальную упаковку, сочетающую в себе, с одной стороны, современные тенденции в графическом дизайне, с другой - народные традиции. Помимо прочего, необходимо было подчеркнуть экологический аспект продукта.

Учитывая тот факт, что эта вода добывается в горах, а горы, как известно, наиболее веский маркер, отмечающий натуральность и чистоту, специалисты агентства предложили в качестве изобразительной части использовать лаконичный силуэт горной гряды, в которую включен модернизированный национальный чеченский орнамент.

Две позиции в ассортименте минеральной воды VEDUCHI (газированная и негазированная) различаются цветом фона этикетки: синий и голубой соответственно.

В качестве акцентного пятна было решено использовать брендированные крышки насыщенного красного цвета, соответствующего цвету логотипа ТМ. Это делает упаковку более яркой, спортивной, заметно выделяющейся на полке.

Этикетки напечатаны на металлизированной пленке. Это позволило применить определенный набор технологических приемов, добавивших премиальности упаковке.

Вода VEDUCHI производится в двух объемах: ПЭТ 0,5 л и ПЭТ 1,5 л

25.05.2017

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