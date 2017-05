По итогам международной премии The Globes – Россия стала самой титулованной страной

Международная премия The Globes объявила результаты: adidas и агентство интегрированных коммуникаций Louder стали победителями этого года.

В Лондоне были объявлены победители 31-ой маркетинговой премии TheGlobes по итогам которой кейс adidasTHEBASEFootballстал победителем. Победа позволила агентству интегрированных коммуникаций Louder войти в 10-ку лучших маркетинговых агентств России по версии АКАР

В этом году количество заявок на участие в фестивале увеличилось на 62%. 18 номинаций охватывающие разные маркетинговые направления от прямой рекламы и спонсорства до событийного маркетинга и digital.

По итогам премии Россия второй год подряд стала самой титулованной страной премии. Два кейса команды Louder стали финалистами TheGlobes. Победы позволили агентству интегрированных коммуникаций подняться в креативном рейтинге АКАР на восьмую строчку.

Кейс adidas THE BASE Football, реализованный агентством интегрированных коммуникаций Louder стал победителем в номинации «Best Event or Experiential Marketing Campaign». Experiential Marketing – одно из ключевых направлений работы агентства, кейс adidas воплотил в себе принципы работы этого подхода, что уже было отмечено такими международными премиями как Cristal Festival и White Square.

«Кейс adidas THE BASE Football, реализованный агентством Louder, яркий пример использования experiential подхода. Совместно с клиентом была выбрана крыша исторического здания в самом центре Москвы, что провело параллель с изначальной задачей проекта – поднять футбол на новую высоту. Более того, THE BASE Football объединил более 7 000 уличных футболистов и провел десятки турниров, совместных просмотров Евро 2016, лекций известных тренеров, мастер-классов c профессиональными футболистами, музыкальных вечеринок и концертов. Площадка стала настоящим местом силы для поклонников футбола, что прямо отразилось в охвате UGC. Нам приятно стать единственными российскими победителями в ключевом для нас направлении на ряду с достойными агентствами со всего мира» - Виктория Шахова, руководитель отдела событийного маркетинга, младший партнера агентства интегрированных коммуникаций Louder.

Более того проект SUPERSTAR для adidas Originals вошла в шорт-лист премии в номинации «Best Integrated Marketing Campaign». На базе глобальной кампании бренда была разработана тренд-маркетинговая локальная стратегия, направленная на взаимодействие adidas Originals с трендсеттерами и городскими комьюнити. В самом центре Москвы было открыто арт-пространство SUPERSTAR Moscow – уникальный магазин одной модели кроссовок. Он стал не просто точкой продаж, но и местом для проведения самых актуальных событий для креативной молодежи города.