Креатив

Казусный ролик телеканала "МИР" взорвал Интернет

Казусный ролик телеканала &quot;МИР&quot; взорвал Интернет

Ролик федерального телеканала «МИР», в котором черный лабрадор врывается в студию новостей, стал сенсацией российского Интернета. Несмотря на внезапно появившегося «гостя», ведущая Илона Линарт не растерялась и продолжила программу.

Сначала в студии раздался необычный звук, а позже пес вылез из-под стола и попытался утащить с него бумаги. Стремительная атака не помешала изумленной ведущей дочитать сообщение и даже пошутить, что вообще-то она больше любит кошек.

Оказавшись в Сети, забавный ролик сразу стал набирать популярность. Только в социальной сети «Одноклассники» его посмотрели около 3,3 млн. человек. За первые сутки в YouTube ролик собрал более 1,1 млн. просмотров, а в популярном Instagram-паблике Ptencoff - более 500 тыс. Сотни людей разметили забавное видео и на своих личных страничках, в том числе известные блогеры.

В комментариях пользователи называют Илону Линарт «умницей» и «отважной девушкой», отмечая ее выдержку и позитивную реакцию. Лестных слов удостоен и другой «герой» программы - черный лабрадор, который, как выяснилось позже, пришел на телеканал «МИР» с одним из приглашенных гостей.

20.05.2017

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