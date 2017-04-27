Телеканал "МИР" запустит рекламную кампанию

В ближайшие дни в Москве стартует масштабная рекламная кампания телеканала «МИР». Она пройдет под слоганом «Не только первые лица».

Начиная с 1 мая рекламные digital-билборды телеканала «МИР» можно будет увидеть на главных магистралях столицы, а 9-го мая баннеры появятся в метрополитене. «Лицом» креативной кампании станет черный лабрадор. Москвичам и гостям столицы предстоит самим догадаться, почему выбран именно этот образ.

Рекламная кампания пройдет в рамках мероприятий, посвященных 25-летнему юбилею Телерадиокомпании «Мир». Она рассчитана на несколько месяцев. Помимо digital-платформ и метро, реклама телеканала появится на общественном транспорте и стандартных билбордах. Рекламные кампании под слоганом «Не только первые лица» пройдут и в странах СНГ, где также вещает телеканал.