В честь 25-летия Межгосударственной телерадиокомпании "Мир"

Совместный выпуск марки Беларуси, Казахстана и России приурочен к 25-летию Межгосударственной телерадиокомпании. После торжественной церемонии гашения, которая состоится 31 октября в Минске, марка поступит в продажу сразу в трех странах.

Дополнительно к марке будут выпущены конверты первого дня с символикой МТРК «Мир» и штемпели специального гашения для России, Беларуси и Казахстана. На торжественной церемонии гашения будет присутствовать первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Шедко, а также представители национальных почтовых ведомств: «Белпочты» и «Казпочты», предприятия «Марка». Символично, что конверт стал одним из образов рекламной кампании МТРК «Мир» в 2017 году, а теперь марка «Мира» облетит весь мир.

«Почтовая марка «Мира» стала символом интеграционного процесса, у истоков которого стоят три государства СНГ: Беларусь, Казахстан и Россия, - говорит заместитель Председателя МТРК «Мир» по техническому развитию Алексей Иконников. – Инициатором этого проекта выступил директор Национального Представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Владимир Перцов, и мы очень благодарны ему за эту идею. У нас стало одним каналом коммуникации больше».

Напомним, что Соглашение о создании МТРК «Мир» было подписано в Бишкеке главами государств-участников СНГ 9 октября 1992 года. Инициатором выступил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, которого поддержали главы Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Вскоре к ним присоединились руководители Азербайджана и Грузии. При поддержке стран-учредителей интеграционный проект получил достойное развитие, и сегодня в портфеле МТРК «Мир» – телеканалы «МИР», «МИР 24», «МИР HD», радио «МИР», информационный портал Mir24.tv, многофункциональная мультимедийная спутниковая система «Мир-Телепорт».

Национальные филиалы и представительства телерадиокомпании работают в 9 странах. Только за последние десять лет аудитория флагманского проекта компании – телеканала «МИР» – выросла в 10 раз. Главный информационный проект Содружества и Грузии объединяет 150-миллионную аудиторию в 13 странах. Первый евразийский информационный телеканал «МИР 24» смотрят более 62 млн человек в 20 государствах. Потенциальная аудитория телеканала «МИР HD» – 15 млн человек в 12 странах.