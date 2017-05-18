Брендинг

Айдентика для оператора логистических услуг Lorus SCM

Айдентика для оператора логистических услуг Lorus SCM

Брендинговое агентство BrandLab разработало функциональную айдентику для логистической компании Lorus SCM.

Сегодня большинство крупных ритейл-сетей и промышленных предприятий передает все функции доставки комплектующих, перевозки товаров, обработки и хранения грузов, документальное сопровождение своим партнерам, которые интегрируются в эти процессы как в свои собственные.

Это не просто логистические компании, а 4PL-провайдеры, «мозги» цепей поставок. Lorus SCM — один из самых опытных операторов в этом сегменте, обслуживает заводы Mazda, SsangYong, Ford Sollers, Isuzu, УАЗ и др.

В основе разработанной айдентики бренда — фирменный знак-паззл, состоящий из всех букв названия компании. В этом символе переплетены сразу несколько ключевых идей, связанных со специализацией и ценностями бизнеса.

Во-первых, сфера деятельности. Накладываясь друг на друг на друга, буквы превращаются в квадрат, заполненный линиями. По ним, словно по транспортной карте, можно не только прокладывать маршруты, но и оптимизировать их!

У фирменного знака есть дополнительный смысл — компьютерная плата. В этом бизнесе бесперебойность поставок обеспечивает специальный программный комплекс и интеллект сотрудников.

И, наконец, третье преимущество такой айдентики — умение трансформироваться. Литеры бренд-нейма складываются в фирменный паззл, а также принимают новые формы, гибко брендируя любые носители. Трансформность — важное качество в логистике.

Лайн-графика, поддерживающая идею непрерывности, движения и маршрутов дополнила визуальный стиль бренда: пиктограммы, нумерация, декоративные элементы и рисунки.

Еще одна особенность фирменного стиля — палитра из 7 контрастных цветов. У каждой услуги появился свой цвет. Логистика — это не однообразно и не скучно.

В рамках проекта по разработке фирменного стиля для Lorus SCM брендинговое агентство BrandLab также разработало брендбук и слоган «We think — We move».

«В мировой практике довольно мало корпоративных эмблем, построенных из всех букв названия. Но это не единственное достоинство концепта, предложенного нашим агентством.  Во-первых, знак-паззл богат смыслами. А во-вторых, динамичная, разборная конструкция логотипа стала инструментом для создания бесконечного множества элементов айдентики. Это сделало бренд-систему очень функциональной: фирменный стиль проникает во все аспекты деятельности компании»

Еременко Александр,
управляющий директор брендингового агентства BrandLab

19.05.2017

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