Кур-арт: В московскую "Ночь в Музее" KFC представит мировые шедевры в авторском стиле

KFC Россия присоединяется к ежегодному событию Департамента Культуры Москвы «Ночь в Музее» - 20-21 мая в ресторанах сети будет открыта собственная экспозиция мировых шедевров в стиле «кур-арт» и доступно предложение «Кофе за 1 рубль».

В рамках специальной кур-арт экспозиции KFC представит авторскую галерею таких работ как: «Американская готика Сандерса», «Боксмастер на привале», «Девочка с крылышками», «Мона Лиза после перекуса», «Поп-арт Шефбургер», «Черный квадрат кофе» и другие.

Предложение «Кофе за 1 рубль» будет действовать с 20:00 20 мая до 03:00 21 мая.

Кроме того, 20 мая с 22:00 KFC откроет двери для экскурсий в святая святых – на кухню ресторана, где посетители лично увидят как готовятся знаменитые куриные крылышки и узнают секрет уникальной панировки «11 трав и специй». Записаться на экскурсию необходимо заранее на сайте https://in.kfc.ru/, количество участников ограничено.

Кур-арт галерея и предложение «Кофе за 1 рубль» будут действовать в ресторанах:

KFC Зубовский (м. Парк Культуры, Зубовский бульвар, 17),

KFC Маяковская (м. Маяковская, 1-ая Тверская-Ямская, 2/1),

KFC Белорусская (м. Белорусская, Грузинский Вал, 28/45),

KFC ВДНХ (м. ВДНХ, 1-я Останкинская, 55).