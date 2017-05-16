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Ледибургер: KFC ответил на обвинения в фуд-сексизме

Ледибургер: KFC ответил на обвинения в фуд-сексизме

С сегодняшнего дня, 16 мая, во всех ресторанах KFC России линейка бургеров «Шефбургер» и «Острый шефбургер» расширилась за счет введения еще одного блюда под названием «Ледибургер».

Решение о внеплановом введении дополнительного бургера было принято компанией после того, как известный блогер Мария Миногарова на странице в сети Instagram  www.instagram.com/p/BT8nHdZFWDg/ поделилась мнением, что в названиях блюд KFC имеется элемент фуд-сексизма.

В посте Мария обратила внимание на исключительно «мужские»  наименования сэндвичей KFC и возмутилась отсутствием блюд с названиями в женском роде, призвав своих подписчиц потребовать в судебном порядке прекратить дискриминацию женщин в названиях блюд.

Приняв во внимание последующие перепосты  в поддержку негативных комментариев в адрес KFC, сеть решила учесть пожелания блогерского сообщества и доказать что «женские» названия блюд в равной степени приветствуются компанией, как и «мужские».

Так, через несколько дней после выхода поста Марии Миногаровой бренд KFC запустил на официальной странице в социальной сети VK.ru (vk.com/kfcrussia) голосование за новое «женское» название «Шефбургера». В голосовании приняли участие свыше 10 тысяч человек. По его итогам подавляющее большинство голосов было отдано за наименование «Ледибургер», на втором месте оказался «Тётябургер», третье место поделили между собой «Миссбургер» и «Мадамбургер».

Таким образом, с середины мая текущего года линейка бургеров от шефа во всех российских ресторанах сети представлена блюдами «Ледибургер», «Шефбургер» и «Острый шефбургер».

Напомним, что «Шефбургер» и «Острый шефбургер» с курицей в оригинальной панировке «11 трав и специй» - это уникальные новинки в меню KFC, впервые запущенные в продажу в апреле 2017 года. Рекламная кампания данной линейки блюд без упоминания «Ледибургера», запуск которого оказался внеплановым, в данный момент транслируется на федеральных телевизионных каналах и наружных носителях в ряде городов России.

17.05.2017

 kfc

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