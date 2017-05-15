Брендинг

Fabula Branding: чистый дизайн для экологически чистой косметики Pari Satiss

Fabula Branding: чистый дизайн для экологически чистой косметики Pari Satiss

Fabula Branding разработала логотип и дизайн упаковки для линии эксклюзивной натуральной косметики Pari Satiss от BeOrganic.by.

Бриф

Продукт −растительные масла и цветочные воды для ухода за кожей. 100% чистый продукт. Натуральное, качественное, органическое сырьё. Ценовой сегмент − средний +. Целевая аудитория − преимущественно женщины, от 25 лет, уровень дохода средний и выше среднего, ценят красоту, заботятся о внешности, придерживаются здорового образа жизни, осознанно подходят к выбору косметики, обращают внимание на состав средств.

Решение

Стильный абстрактный паттерн, четкая и лаконичная бренд-зона, латиница в написании нейма, статусной строки и УТП − все работает на создание образа современного европейского продукта. Растительные мотивы фона подчеркивают натуральность ингредиентов. Точка-капля в составе логотипа вызывает дополнительные ассоциации с категорией − масла и цветочные воды. Оригинальная колористика (яркие, контрастные, но гармонирующие друг с другом цвета) привлекает внимание, хорошо отстраивает продукт на полке, подчеркивает его эксклюзивность.

16.05.2017

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