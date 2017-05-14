МТС отправила Нагиева в подземку

В новом рекламном ролике главный герой несколько часов ждет свою даму в ресторане и постоянно ей звонит, пока девушка сидит на маникюре и не отвечает на телефон. Когда красотка все же приходит на встречу, свою «безответственность» она объясняет отсутствием связи в метро. Осведомленный мужчина предлагает своей даме спуститься в «подземку» и лично проверить связь в каждом вагоне.

«Идея рекламной кампании родилась из устоявшегося понятия, что связь в метро не ловит. Для кого-то это было неудобством, а для кого-то идеальной отговоркой, чтобы не отвечать на звонок. Эта популярная отговорка уже окончательно устарела. Теперь связь МТС ловит даже при движении поезда в туннеле», — говорит директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

Главные роли в ролике сыграли Дмитрий Нагиев и Мария Горбань. Все сцены с метро снимали в московском метрополитене. Часть сьемок проходила в движущемся вагоне, где Маша демонстрировала чудеса эквилибристики, передвигаясь на высоких шпильках. В это время в остальные вагоны продолжали заходить пассажиры, поскольку метрополитен не мог остановить работу целой ветки. Съемки на платформе проходили на легендарных станциях «Площадь революции» и «Парк Победы». Первая известна бронзовой статуей пса, которому гости города трут нос на удачу. Вторая — глубиной заложения: это самая глубокая станция метро в Москве.

В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала следующие каналы коммуникаций: интернет, ТВ, радио, метрополитен, парки, бизнес-центры, торговые центры.

МТС установила в вагонах метро мини базовые станции, которые позволяют абонентам МТС даже в часы пиковых транспортных нагрузок пользоваться мобильным интернетом, общаться в социальных сетях и мессенджерах, а также совершать голосовые вызовы, принимать и отправлять SMS.

Творческая группа:

МТС:

Глаголева Наталия

Яковлева Мария

Сергачева Ксения

Зайцева Марина

BBDO:

Иванов Андрей

Заболоцкая Тоня

Бирюкова Маша

Попова Света

Горохов Валера

Васютина Луиза

Великанова Настя

Рубежов Дима

Филиппенко Павел