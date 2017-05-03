Секретное оружие детских маркетологов "расчехлят" в июле

В этом году VII специализированный форум «Секреты детского маркетинга» вместо традиционных двух дней продлится три: 4 - 6 июля. Организаторы анонсировали несколько секретных компонентов мероприятия, которое традиционно собирает маркетологов индустрии детских товаров и услуг со всей России.

Во-первых, количество дней форума увеличилось за счет практической сессии, которая пройдет на площадках компаний-лидеров. Так, флагман детского ритейла «Детский мир» откроет свои двери перед маркетологами страны, чтобы рассказать о росте эффективности и снижении затрат через создание маркетинговых альянсов.

Еще одно содержательное изменение – деловые программы 4 и 5 июля будут начинаться с аналитических сессий. Разные исследовательские компании с разных ракурсов изучали изменения, предпочтения и новых тенденции среди детей и родителей, о которых сообщат участником конференции.

Среди новых форматов, которые готовят наши спикеры, предусмотрен квест, пройти который желающие смогут на корабле. Там же – на корабле – состоится подведение итогов профессиональной премии «Маркетинговая активность производителей детских товаров в регионах», а также конкурса кейсов детских маркетологов. Принять участие в конкурсе кейсов может каждый зарегистрировавшийся участник, который пришлет презентацию в оргкомитет (условия конкурса будет размещены в ближайшее время на сайте форума www.kids-marketing.ru). Самые интересные практики будут представлены на площадке «Кейсы нон-стоп», которая откроется в дни проведения форума.