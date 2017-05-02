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"Динамоша" – первый белорусский чат-бот в Facebook от футбольного клуба "Динамо Минск"!

&quot;Динамоша&quot; – первый белорусский чат-бот в Facebook от футбольного клуба &quot;Динамо Минск&quot;!

Футбольный клуб «Динамо Минск» совместно с агентством digital-коммуникаций NODUCK разработали чат-бота на основе мессенджера Facebook для создания нового канала общения между клубом и болельщиками.

Чат-боты Facebook, запущенные в апреле 2016-го года, набирают всё большую популярность среди крупных брендов. К настоящему времени чат-боты есть уже у таких компаний, как CNN, Pepsi, Burger king, Coca-cola, и многих других.

Несколько белорусских компаний также уже используют чат-ботов. Так, чат-ботов Приорбанка и tut.by можно найти в Viber, Velcom использует чат-боты Facebook messenger для продвижения своих проектов, через чат-бота Audi в telegram можно записаться на тест-драйв и узнать о новинках. В белорусском спорте пока еще не было чат-ботов, но в мировой практике данная разработка активно используется некоторыми футбольными клубами. Например, чат-бот футбольного клуба «Манчестер Сити» расскажет вам о самых интересных новостях и даст возможность подписаться на рассылку через Facebook Messenger.

Футбольный клуб «Динамо Минск» не только стал первым среди спортивных клубов Республики Беларусь, создавшим чат-бот для общения со своими болельщиками. Клуб решил перенести в цифровую среду полюбившегося всем маскота Динамошу.

Основная задача чат-бота «Динамоша» – это информирование болельщиков в удобной для них среде – Facebook Messenger. С помощью чат-бота можно узнать последние новости, посмотреть стартовые составы на игру, познакомиться с администрацией клуба, посмотреть информацию о текущем сезоне (календарь, статистика игроков, результаты матчей), а также приобрести билеты на ближайшие домашние матчи. Помимо этого, можно просто пообщаться с Динамошей и узнать много интересного.

Как работает Динамоша? Для того, чтобы начать общение с чат-ботом ФК «Динамо Минск», достаточно найти официальную страницу клуба в Facebookи написать сообщение. Динамоша отвечает моментально и всегда остается на связи, что позволяет общаться с ним в формате 24/7.

Официальная страница ФК «Динамо Минск»: https://www.facebook.com/fcdinamominsk

Разработчик: Агентство digital-коммуникаций NODUCK

03.05.2017

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