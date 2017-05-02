Maer Group изменит рынок наружки в России

Аналитики PricewaterhouseCoopers прогнозируют, что мировой рынок наружной рекламы к 2020 году достигнет $42,74 млрд при среднегодовом росте на 4,3%. При этом доходы от digital out-of-home (DOOH) к этому времени превысят доходы от традиционной наружной рекламы.

Существенное влияние на рост российской индустрии наружной рекламы в 2016 году оказал сегмент DOOH. По оценке исследовательской компании «ЭСПАР-Аналитик», в прошлом году рекламодатели в четыре раза увеличили расходы на размещение на цифровых носителях в Москве.

DOOH является приоритетным направлением для Maer Group. В 2016 году компания закрепила за собой лидерство в данном сегменте. Прошедший год был отмечен дальнейшим развитием федеральной сети Maer Group и вводом в эксплуатацию целого ряда цифровых носителей крупного формата в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске.

По итогам I квартала 2017 года медиахолдинг Maer Group провел более ста рекламных кампаний мировых и российских брендов, часть которых представлена в ролике с аэросъемкой. Здесь можно увидеть потрясающую реализацию имиджевых проектов на самом большом и самом высоком из нестандартных носителей в Европе.

«Начало года ознаменовано заполняемостью коммерческой рекламой на уровне 85-90%, позитивная динамика развития свидетельствует о том, что рост рынка происходит в основном за счет развития цифровых нестандартных форматов», — говорит Константин Майор, владелец и генеральный директор Maer Group.

Использование медиафасадов призвано подчеркнуть возможности для размещаемых брендов, ведь размеры носителя сравнимы с габаритами здания. Медиафасады — это возможность добиться от потребителей заветного «wow-эффекта».

«DOOH позволяет нашим клиентам оперативно запускать рекламные кампании — буквально за пять секунд. Возможности, которые сейчас открываются в сфере настроек кампаний, просто фантастические — автоматическая смена контента на всех рекламных поверхностях, задействованных в размещении, в зависимости от времени суток, температурных условий и т.д. DOOH способен предложить потребителям утром зайти в кафе за чашкой ароматного кофе, днем выбрать ресторан для ланча, а вечером сходить на премьеру в ближайший кинотеатр», — говорит Константин Майор.

Цифровая наружная реклама является не только эффективным коммуникационным решением, но и имеет безграничные возможности в плане интерактивных решений. Коммуникационные платформы крупнейших брендов уже включают уникальные решения в DOOH с таймером обратного отсчета, трансляции новостей и информации о пробках в городе.

«За последние несколько лет российская индустрия наружной рекламы перешла от количества к качеству. Мы одними из первых на российском рынке начали активно развивать цифровую рекламу, тем самым поддерживая мировые тренды и предоставляя потребителям наилучший контент», — говорит владелец и генеральный директор Maer Group.