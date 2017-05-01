"Хорошёвский" по-новому!

В рамках проекта разработана платформа бренда, система визуальной идентификации, подготовлен брендбук и коммуникационные материалы.

Весной 2017 года команда SMARTHEART завершила работу над ребрендингом жилого комплекса: «Мы полностью изменили позиционирование проекта, фокус, тональность. В результате чего изменился и портрет целевой аудитории», - комментирует Станислав Окрух, руководитель брендингового агентства SMARTHEART.

«Хорошёвский» - жилой комплекс семейного класса, - такое определение дают в Группе Компаний «МонАрх», ориентируясь на потребности семейных горожан. «В эгоистичном мире, где жильё проектируется под конкретного человека — прагматика или нарцисса, модника или затворника,- мы помним о главном: о семье. Семье, где заботятся друг о друге, где решения принимаются сообща, где думают о будущем, где комфорт важен для каждого», - подчеркивает Станислав Окрух. И в новом слогане проекта «Хорошёвский. Дом вокруг семьи!», - эта идея звучит очень четко.

Перед тем, как вывести обновленный продукт на рынок, агентство провело аналитическое исследование, выявив сильные и слабые стороны объекта, и подготовило SWOT анализ ситуации. Одновременно с новой платформой бренда был обновлен и фирменный стиль проекта. «Прошлая «упаковка» проекта была архаичной, перегружена деталями. В новом фирменном стиле мы учли современные тенденции, предложили актуальный дизайн. Сегодня в тренде минимализм, простота, дружелюбность - все это после ребрендинга нашло отражение и в новой визуализации ЖК "Хорошёвский"», - отмечает эксперт SMARTHEART. Кроме того, с помощью айдентики важно было «заявить» о верности традициям, преемственности, которая была внедрена в новый стиль при помощи использования формы круга.

Помимо четкого позиционирования и современной «упаковки», адаптированной к различным рекламным носителям, проект получил еще один яркий акцент: «Да мы заменили в названии для рекламных макетов букву «Е» на «Ё». В названии комплекса она ёмко и органично формирует его позитивное восприятие. «Собственно, сам проект настолько масштабный и интересный, что банальной подачи здесь быть просто не могло» - говорит Станислав Окрух и не сомневается в том, что одна буква может изменить не только смысл слова или добавить узнаваемость проекту, но и восстановить историческую справедливость по отношению к целому району.

Напомним, что объект Группы Компаний «МонАрх» вышел на столичный рынок новостроек летом прошлого года. В рамках комплексной застройки территории запроектировано 15 корпусов, выполненных в современном архитектурном стиле, фитнес-центр, детский сад и школа, бизнес-центр, кафе, рестораны, салоны красоты и даже тир. Подземная парковка на 1796 м/м, кладовки. В продаже квартиры площадью от 37 кв.м. до 135 кв.м.

Это уже второй проект, к работе над которым Группа Компаний «МонАрх» привлекает агентство SMARTHEART. Первый совместный проект ЖК «Сити Парк» девелопер вывел на реализацию осенью прошлого года. «Думаю, это говорит о том, что у компании сформировался определенный уровень доверия к тому, что делает наша команда. И мы это очень ценим»», - резюмирует Станислав Окрух.