Артемий Лебедев сделал ребрендинг для генетических тестов

Сегодня был анонсирован новый концепт упаковки генетического теста и фирменный стиль Genotek. Перед командой Дизайн-студии Артемия Лебедева стояла задача создать упаковку, отражающую идею технологии будущего: футуристичный дизайн, дорогое исполнение, высокотехнологичные исследования. Новая упаковка появится в продаже уже в мае этого года.

«Мы решили кардинально изменить подачу нашего продукта. Самый эффективный способ это сделать – разработать новую упаковку для комплекта ДНК-тестирования, так как фактически это единственная вещь, которую можно подержать в руках, когда человек заказывает ДНК-тест. При заказе исследования курьер доставляет клиенту комплект для сбора слюны — пожалуй, это один из самых волнующих моментов для человека, который собирается узнать больше о самом себе. Человек собирает слюну в пробирку и передает ее снова курьеру, который доставляет ее прямо в лабораторию. Мы решили, что было бы здорово превратить процесс сбора слюны в своего рода ритуал, в по-настоящему важный момент, чтобы этого добиться мы выбрали идею многослойности и футуристичности упаковки. Сначала клиент получает матово-блестящую прямоугольную коробку, чтобы распаковать содержимое, необходимо порвать ее по специальной линии. Когда мы начинаем ее рвать, показывается яркая внутренняя сторона упаковки со всеми необходимыми принадлежностями для сбора биоматериала. Мне кажется, это красивая метафора: за внешней размыто-однотонной оболочкой скрывается яркое и интересное содержание. В общем-то генетические исследования направлены именно на то, чтобы показывать уникальность каждого человека и выявлять скрытую персональную информацию», - Валерий Ильинский, генеральный директор и сооснователь Genotek.

Презентация нового дизайн-концепта. Упаковка ДНК-теста

Коробка, получаемая перед сдачей анализа, плотно закрыта крышкой с матовой зеркальной поверхностью – это создает отражение владельца, подчеркивая персональную принадлежность теста.

«Появляется мысль: сделать внешний слой коробки из матовой фольги. В ней будет частично отражаться все вокруг. Так реалiизуется идея с зеркалом и принцип «загляни в себя». Люди ежедневно принимают микрорешения, связанные с образом жизни, задумываются над тем, что им есть и пить, как заниматься спортом, как делать профилактику или лечить болезни, чем накормить ребенка. Эти решения основаны на привычках, нормах окружающего общества и массовой культуры. Индивидуальный подход и осознанность в выборе образа жизни приходят с опытом, с применением метода проб и ошибок. Генетический тест позволяет изучить свою личную природу и особенности и дает научные ответы на эти вопросы. Придумываем метафору фокусировки. Что-то, что раньше было размыто в тумане, становится резким, будто под микроскопом», - рассказывает команда Студии.

Внутренняя конструкция упаковки учитывает обе разновидности тестов, поэтому вкладыш с пробиркой и устройством для сбора сделан двусторонним. С одной стороны — указания по сдаче слюны, с другой — описание процедуры передачи крови. Безопасность пробирки при перевозке обеспечивает мягкий бокс.

«В процессе распаковки есть кульминация — разворачивание вкладыша с пробиркой и инструкцией. Этот момент впечатляет уже на уровне конструкции, но хочется дополнительно поддержать впечатление яркой графикой. Кодируем слюну и кровь — холоднее и теплее, соответственно. Код будет нанесен лаком и станет красиво бликовать на свету», - объясняет концепцию новой фирменной упаковки команда Студии.

Фирменный стиль

«Буквы, из которых составлен паттерн для фирменного стиля, обозначают четыре азотистых основания, расположенных в полинуклеотидных цепях генов, — аденин, цитозин, гуанин и тимин. Их комбинация определяет уникальную запись ДНК-кода и украшает документы компании. Поскольку от упаковки у пользователя в итоге почти ничего не останется, решаем добавить в коробку наклейки на память. Чтобы поддержать тему с проявлением, выбираем технологию на основе термокраски. При воздействии тепла она становится невидимой» - объясняет команда Студии.