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Завершилась 23-я выставка маркетинговых коммуникаций "ДИЗАЙН И РЕКЛАМА"

Завершилась 23-я выставка маркетинговых коммуникаций &quot;ДИЗАЙН И РЕКЛАМА&quot;

Вечером 14 апреля в Центральном Доме художника на Крымском Валу завершилась 23-я выставка маркетинговых коммуникаций «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА» которая в этом году проходила в рамках Первой Московской биеннале дизайна.

В выставке, продлившейся с 11 по 14 апреля 2017 года, приняли участие 183 компании из России, стран СНГ и дальнего зарубежья – экспонентов, участников деловой программы и различных конкурсов. За четыре дня работы выставки Центральный Дом художника посетили 7664 человек.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

  • Дизайн, брендинг, креатив
  • Продвижение товаров на местах продаж, POSm, Displays
  • Digital signage
  • Рекламная полиграфия
  • Сувенирная продукция
  • Материалы и оборудование
  • Интернет-реклама и он-лайн торговля
  • Дизайн и строительство выставочных стендов
  • Образование

ЛУЧШИЕ ЭКСПОНЕНТЫ:

Экспертный совет «Дизайна и рекламы» выдвинул шесть номинаций, по которым оценивались стенды участников выставки. Дипломами за лучшее оформление стендов были награждены: 

Диплом «За самый оригинальный стенд»: VIRTU

Диплом «За самый космический стенд»: ДЕКА

Диплом «За самый инновационный стенд»: ВИТРИНА А

Диплом «За самый концептуальный стенд»: TTG

Диплом «За самый интерактивный стенд»: PVB 

Диплом «За лучший дебют»: ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ 

Диплом «За графический дизайн годового отчета ПАО Газпром 2016»: TGD

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:

В рамках деловой программы выставки за четыре дня состоялись 103 мероприятия, многие из которых собрали полные, а иногда даже переполненные залы.

11 апреля программа открылась Днем Британской высшей школы дизайна, прошедшим в конференц-зале ЦДХ и собравшим широкую аудиторию. Леонид Бугаев, Виктор Меламед, Максим Нестеренко, Андрей Пуртов, Данила Шорох и другие кураторы различных курсов БВШД ознакомили слушателей с новейшими трендами в различных сферах применения дизайна – от графического дизайна и иллюстраций до дизайна мобильных приложений. В завершение Дня состоялась панельная дискуссия с кураторами БВШД.

Важным событием первого дня работы «Дизайна и Рекламы» стал и День социальной рекламы, организаторами которого выступили Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и АНО «Лаборатория социальной рекламы». В рамках этого дня с посетителями «Дизайна и Рекламы» встретились представители социальных служб и фондов, преподаватели, режиссеры, продюсеры и другие специалисты, чья деятельность тем или иным образом связана с обсуждаемой темой.

12 апреля в течение всего рабочего времени выставки продолжался День брендинга, организатором которого выступила Ассоциация Брендинговых Компаний России (АБКР). В продолжение Дня брендинга, разделенного на три сессии, со слушателями, практически заполнившими вместительный конференц-зал ЦДХ, встретились руководители и креативные директора «Артоники», A.Studio, Brand Brothers, Brandson Branding Agency, DDH, Getbrand, Mildberry и других ведущих российских и международных брендинговых агентств, которые подробно и предметно рассказали о корпоративном брендинге, существующих тенденциях и стратегии развития сильного бренда.

В этот же день состоялось еще одно знаковое мероприятие «Дизайн и Рекламы» - День теле- и кинорекламы, включавший в себя показ лучших роликов американского конкурса AICP-Show, международного фестиваля Epica Awards и традиционного конкурса телевизионной рекламы «25 каДР», который оргкомитет выставки в этом году провел уже в 17-й раз. В конкурсе приняли участие 19 компаний (в 2016-м году было 17 участников) и 89 роликов, перечень победитель конкурса опубликован на сайте выставки «Дизайн и Реклама».

Существенным дополнением к блоку мероприятий Дня теле- и кинорекламы стало выступление Владимира Вайнера, директора фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway, на тему рекламы в городах будущего.

13 апреля заданная накануне тема брендинга была продолжена циклом мероприятий Высшей школы брендинга, в рамках которого выступили кураторы ВШБ Александр Деменко и Андрей Кожанов, рассказавшие о практике эффективного брендинга, управляющий партнер Lineberger Алексей Муразанов, чье выступление было посвящено психологии брендинга, и представители DDVB Дмитрий Пёрышков и Дмитрий Стрюков, ознакомившие слушателей с самыми важными принципами при разработке и внедрении бренда. Численность присутствующих на этих мероприятиях была такова, что в одном из перерывов спикеры ВШБ и их слушатели переместились на более просторную площадку.

Кроме того, 13 апреля состоялись блок интернет-рекламы, посвященный таким актуальным темам, как веб-дизайн и визуальная коммуникация, привлечение клиентов на сайт и продвижение в интернете, инструменты SMM и лайфхаки Google Adwords, а также Международный форум «Маркетинг в ритейле», организованный международной ассоциацией маркетинга в ритейле POPAI Россия. Выступления спикеров были посвящены использованию digital signage, интерактивных элементов и других инновационных средств в оформлению точки продаж, а также исследованию поведения и эмоций покупателя.

14 апреля, в последний день работы «Дизайна и Рекламы», наиболее заметными событиями стали блок онлайн-бизнеса и блок PR. В рамках блока онлайн-бизнеса, где организатором большей части выступлений стала Ассоциация Интерактивных Агентств (АИА), был детально рассмотрен широкий спектр актуальных тем – привлечение клиентов с международных рынков, онлайн-продажи сложных продуктов, тестирование новых инструментов в условиях жестких KPI, продвижение в Instagram и т.д. В состав блока PR вошли разноплановые и информативные мероприятия, среди которых были, в частности, выступление директора по корпоративным коммуникациям Tele2 Кирилла Алявдина и рассказ представителя рекламного агентства Fistashki Павла Таргашина об истории продвижения Burger King.

СПЕЦПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ:

На выставке «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА» ежегодно проводятся профессиональные конкурсы, а также специальные проекты. В этом году был проведен 13-й конкурс маркетинговых коммуникаций в ритейле POPAI RUSSIA AWARDS. Конкурс занимает третье место в мире после США и Франции по объему представленных POS-дисплеев и проектов, а также представляет несколько специальных номинаций. В 2017 году на рассмотрение жюри было представлено 320 дисплеев – это новый рекорд в истории конкурса, превысивший показатели прошлого года (225 работ) почти в полтора раза. Члены жюри отметили высокое качество работ и экспозиции выставки.

Акцентом выставки 2017-го года стал международный конкурс праздничного, событийного и средового дизайна. Этот проект охватывает все направления комплексного и локального декорирования пространств, дизайна элементов оформления и подготовки праздничных мероприятий. Главная цель конкурса – объединить и полно продемонстрировать возможности рынка, тенденции и инновации, самые успешные решения. Членами жюри конкурса стали представители правительства Москвы и Московской области, различных регионов России (Волгоград, Курск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Череповец), парков, торговых центров, ведущих архитектурных бюро, отраслевых СМИ и независимые эксперты.

Объявление и церемония награждения лауреатов конкурса состоялась вечером 13 апреля в ЦДХ на Крымском Валу. Победителями стали компании S.O.S. Decorace (Чехия), Mall Decor, коммуникационная группа LBL, ГК Мегаполис (Санкт-Петербург), Big Décor, Only Trees и Studio Dega (Санкт-Петербург), а также торговые центры «Ривьера» и «Авиапарк» (Уфа).

Значимой составляющей «Дизайна и Рекламы» стал раздел CHRISTMAS TIME, ориентированный преимущественно на профессиональную аудиторию и представляющий товары и услуги новогодней и праздничной индустрии. Включение новогоднего сегмента в выставку, проходящую весной, имело целью дать как оптовикам, так и розничным торговым компаниям возможность подготовиться к праздничному сезону оптимальным образом и с достаточным запасом по времени, что немаловажно при заключении серьёзных контрактов.

На «Дизайне и Рекламе» были также представлены мобильная выставка работ социальной рекламы фонда CAF, осуществляемая в рамках программы «Социально активные медиа» и имеющая целью повысить информированность населения о деятельности некоммерческих организаций, а также специальный проект ТАСС – архивные кадры из фотобанка агентства, объединенные рекламой как общей темой.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Под патронатом:

Правительства Москвы

При поддержке:

Ассоциации Коммуникационных Агентств России (AKAP)

Ассоциации Российских Брендинговых Компаний (АБКР)

Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ)

Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС)

Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР)

Ассоциации маркетинга в ритейле POPAI Россия

«Помимо креативной, творческой составляющей, все большую роль играют современные технологии, материалы и оборудование. Новые форматы, в первую очередь цифровые, с каждым днем активнее занимают ниши на рынке. И выставка традиционно является ведущей площадкой для их представления» 
И.В. Шубин, Руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы

 «Здесь неизменно встречаются все участники рекламного сообщества, которые представляют последние творческие и технологические разработки, общаются и обмениваются идеями и опытом. И очень хорошо, что организаторы выставки «Дизайн и реклама» не останавливаются на достигнутом, а всякий раз стремятся придумать что-то новое»
А.Д. Менчук, Первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Подмосковья 

 «Выставка «Дизайн и Реклама» традиционно собирает на одной площадке всю российскую рекламную отрасль. «Дизайн и Реклама» – это, без сомнения, зеркало нашей индустрии»
А. Андреев, сопрезидент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР) 

«POPAI Russia давно и плотно сотрудничает с выставкой «Дизайн и Реклама» и тому есть ряд причин: выставка профильная, нужная, интересная, посещаемая и любимая не только состоявшимися специалистами, но и молодыми перспективными дизайнерами и рекламистами»
В.В. Бычков, Президент POPAI Россия

24-я выставка маркетинговых коммуникаций «Дизайн и Реклама» будет проходить в Центральном Доме художника с 10 по 13 апреля 2018 года. Добро пожаловать!

25.04.2017

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